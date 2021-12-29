Рыба по-гречески – рецепт из белой рыбы на Новый год или Рождество

Это блюдо незаменимо на рождественском столе в каждой польской семье. Хотя готовится оно не очень сложно и ингредиенты, входящие в его состав, вполне доступны.
Рецептом поделился Телеграм-канал SHUBA FOOD.
Для приготовления 6 порций вам понадобится:
Рыба белая, филе – 800 г
Морковь – 500 г
Петрушка – по вкусу
Сельдерей, стебель — 100 г
Лук – 1 шт.
Лук порей – 1 шт.
Кипяток — 1 стакан
Соль – 1 ч. л.
Перец черный молотый – по вкусу
Лавровый лист – 1 шт.
Перец душистый – по вкусу
Перец красный сладкий – по вкусу
Базилик сушеный – по вкусу
Орегано сушеное – по вкусу
Паста томатная — 100 г
Масло подсолнечное – 3 ст. л.
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Размороженную рыбу (треску, хек или минтай) обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте ее кусочками, посолите, поперчите и отложите.
Морковь, петрушку и сельдерей очистите и натрите на крупной терке. Сложите в кастрюлю и залейте кипятком, посолите. Варите 15-20 минут под открытой крышкой. В конце приправте душистым перцем и лавровым листом.
Обжарьте рыбу, предварительно обваляв ее в муке, и обжаривайте ее порциями в разогретом масле до золотистого цвета.
Немного овощного бульона (около полстакана) отлейте в отдельную посуду и перемешайте с томатной пастой.
Лук и лук-порей порежьте полукольцами и обжарьте в подсолнечном масле, добавьте к ним сваренные овощи с бульоном и томатную пасту, перемешайте и проварите. Посолите, поперчите, приправьте паприкой, базиликом и орегано.
На жареную рыбу выложите горячие овощи. Остудите, накройте крышкой и поставьте в холодильник.
Перед подачей украсьте петрушкой.
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