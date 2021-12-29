Рыба по-гречески – рецепт из белой рыбы на Новый год или Рождество

Это блюдо незаменимо на рождественском столе в каждой польской семье. Хотя готовится оно не очень сложно и ингредиенты, входящие в его состав, вполне доступны.

Рецептом поделился Телеграм-канал SHUBA FOOD.

Для приготовления 6 порций вам понадобится:

Рыба белая, филе – 800 г

Морковь – 500 г

Петрушка – по вкусу

Сельдерей, стебель — 100 г

Лук – 1 шт.

Лук порей – 1 шт.

Кипяток — 1 стакан

Соль – 1 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Перец душистый – по вкусу

Перец красный сладкий – по вкусу

Базилик сушеный – по вкусу

Орегано сушеное – по вкусу

Паста томатная — 100 г

Масло подсолнечное – 3 ст. л.

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Размороженную рыбу (треску, хек или минтай) обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте ее кусочками, посолите, поперчите и отложите.

Морковь, петрушку и сельдерей очистите и натрите на крупной терке. Сложите в кастрюлю и залейте кипятком, посолите. Варите 15-20 минут под открытой крышкой. В конце приправте душистым перцем и лавровым листом.

Обжарьте рыбу, предварительно обваляв ее в муке, и обжаривайте ее порциями в разогретом масле до золотистого цвета.

Немного овощного бульона (около полстакана) отлейте в отдельную посуду и перемешайте с томатной пастой.

Лук и лук-порей порежьте полукольцами и обжарьте в подсолнечном масле, добавьте к ним сваренные овощи с бульоном и томатную пасту, перемешайте и проварите. Посолите, поперчите, приправьте паприкой, базиликом и орегано.

На жареную рыбу выложите горячие овощи. Остудите, накройте крышкой и поставьте в холодильник.

Перед подачей украсьте петрушкой.

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