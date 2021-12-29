Известно у какой границы снова начнутся учения российских войск

Российские войска могут появиться и на северной границе Украины, где она граничит с Беларусью. Зимой 2022 года войска Лукашенко и Путина снова начнут совместные военные учения. Об этом сообщает Дождь.



В Беларуси снова начнутся учения, фото из открытых источников

Пока точных дат не сообщают, однако ранее планировалось, что обучение должно было начаться с февраля и пройти в два этапа. Сначала первый этап, а через месяц – второй. Предварительно учения пройдут у границы Украины в течение февраля-марта.

Лидер Беларуси отметил, что такое решение было принято в ходе переговоров между странами в начале декабря. Руководство штабов стран-союзников позже определится с датами. По словам Александра Лукашенко, совместная отработка маневров военных подразделений должна принести пользу для обеих стран-участников.

Как сообщал портал «Комментарии», Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в случае неудовлетворительного результата переговоров со Штатами в январе он прислушается к советам военных экспертов.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе при определенных условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина. По словам спикера, Кремль беспокоят маневры войск США и союзников у российских границ.

Политологи считают, что Запад должен выдвигать встречные требования Путину по освобождению оккупированных украинских территорий. Кроме того, в отношениях между Россией и Штатами появился третий участник, и США будут идти на уступки Путину из-за укрепления нового игрока на геополитической арене мира.

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