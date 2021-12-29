Шмыгаль сделал заявление по поводу дальнейших локдаунов в Украине

Правительство больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Как заявил премьер-министр во время заседания Кабмина, бизнес сможет работать даже в «красных» зонах.

«Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в «красных» зонах, если его работники вакцинированы на 100%», – сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 28 декабря в Украине выявили еще пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон».

Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.

Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.

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