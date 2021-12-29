Средняя пенсия в Украине — Шмыгаль заявил, что пенсионеры буду получать 4000 гривен

За текущий 2021 год сумма пенсионных выплат разным категориям пенсионеров повышалась десять раз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на своем Telegram-канале.

«Поддержка наиболее уязвимых слоев населения в 2021 году была одной из основных задач в условиях пандемии», — написал он.

Так, по словам главы правительства, дважды были повышены минимальные выплаты для тех пенсионеров, которые имеют полный стаж.

Кроме этого, в марте была осуществлена индексация для почти 8 миллионов работающих и неработающих пенсионеров: произошло увеличение выплат работающим пенсионерам и впервые повышены новоназначенные пенсии, которые с 2019 года не пересчитывались.

Также для военных пенсионеров были увеличены выплаты на 2 тысячи гривен, сумма которых была неизменной с 2018 года, а также возросла сумма минимальных пенсий для чернобыльцев.

Денис Шмигаль заявил, что, кроме вышеупомянутого, уже в течение двух лет осуществляются доплаты украинским пенсионерам по возрасту.

«Как следствие, с декабря средняя пенсия в Украине достигла почти 4 тысяч гривен”, – подытожил премьер-министр.

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