Тест-драйв MG ZS EV: самый доступный электрокроссовер в Украине

Примерно 90% электромобилей в Украине покупают подержанными. Понятно, что это не от хорошей жизни – большинство новых моделей на нашем рынке доступны далеко не всем и льгот при покупке, как в ЕС и США у нас нет. Впрочем, недавно в продажу поступил самый дешевый электромобиль в Украине MG ZS EV и мы взялись его протестировать.

Новый MG ZS EV – одна из моделей, с которыми британский бренд вернулся в Украину в нынешнем году. Да, его, собирают в Китае, как и все MG сейчас. Хотя это не то чтобы очередной китайский кроссовер – он продается в Европе уже несколько лет и даже получил 5 звезд на краш-тесте EuroNCAP. К слову, в Украине представлена и бензиновая версия модели.





Электромобиль MG ZS EV – небольшой городской кроссовер длиной 4314 мм и с колесной базой в 2585 мм. У него раскосые фары и профилированные боковины. Вместо решетки радиатора – заглушка, прячущая зарядные разъемы. Стандартными являются 17-дюймовые литые диски, а также диодные ходовые огни и фонари.

Салон MG ZS EV отделан эко-кожей, также присутствуют черные лакированные вставки. Руль обшит перфорированной кожей: он, как и вентиляционные дефлекторы позаимствованы у старшего брата MG HS. Вместо рычага КПП – круглая шайба. На приборной панели спидометр и индикатор мощности электромотора разделены дисплеем бортового компьютера.

Тачскрин с диагональю 8 дюймов немного повернут к водителю. Меню, правда, не самое современное и слишком уж простое, хотя Apple CarPlay и Android Auto все же есть. USB-порт для подключения смартфона спрятан вместе с прикуривателем в небольшой нише под центральной консолью. Вообще, отделений для мелочи в салоне не очень много, а перчаточный ящик и отсек в переднем подлокотнике не слишком большие.





Руль регулируется только по высоте, но при этом водительское кресло получило электропривод. Сиденья удобные и с подогревом, но хотелось бы чуть больше поддержки спины. Посадка не слишком высокая, как для кроссовера. К обзорности вопросов в общем нет и к габаритам авто привыкаешь быстро.

Для своих размеров электрокар MG ZS EV очень просторный – на втором ряду хватает места и ногам, и над головой. Задним пассажирам выделили еще один USB-порт.

Объем багажника – 448 л, а со сложенными задними креслами получается 1375 л. Пол выполнен двухуровневым, а под ним – органайзер с отсеком для зарядных кабелей и компрессором для шин (запаски у кроссовера нет).

Комплектация MG ZS EV 2021 богатая, ведь электромобиль к нам везут только в топовом исполнении LUX. Предусмотрены панорамная крыша, запуск с кнопки, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света, камера, парктроник. Плюс, есть автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль «слепых» зон и распознавание дорожных знаков. Но при этом кроссовер почему-то получил кондиционер, а не климат-контроль.

Электрокар оснащен 143-сильным мотором и для города его вполне достаточно. Тяги вполне достаточно, ведь практически сразу доступны все 350 Н∙м крутящего момента. Динамика вполне приличная: разгон до 50 км/ч занимает всего 3,1 с, а до 100 км/ч кроссовер добирается за 8,2 с. Но на трассе после 100 км/ч скорость набирается уже медленнее. Максималка ограничена на 140 км/ч.

Следует отметить, что вышеперечисленные цифры разгона достижимы в режиме Sport. Правда, запас хода в этом случае примерно на 25-30 км меньше, чем в режиме Eco. По паспорту MG ZS EV может проехать 263 км без подзарядки, у нас зимой с практически постоянной включенной печкой (она забирает еще 15-20 км) получилось 220-225 км.

Зарядить батарею емкостью 44,5 кВт∙ч дома получится за 7 часов (если установить зарядку wallbox), а от быстрой станции на 80% – за 40 минут.

Новый MG ZS EV настроен на комфорт – руль легкий, а подвеска мягкая. Мотор почти неслышен, да и вообще в салоне достаточно тихо. Батарея в днище понижает центр тяжести кроссовера, что позволяет уменьшить крены кузова. Тормозная рекуперация работает ненавязчиво, а ее силу можно регулировать.

Купить MG ZS EV в Украине можно по цене от 921 780 гривен. Не то чтоб прям совсем дешево, но все остальные электрокары еще дороже. К слову, в Европе недавно уже появилась версия с батареей на 73 кВтч и запасом хода в 439 км.

Характеристики MG ZS EV: