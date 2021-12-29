Военное положение в Украине — Кабмин разработал план действий

Кабинет министров Украины на своем заседании 29 декабря утвердил Порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение. Эти правила разработали на случай внедрения в Украине или определенных регионах такого положения.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заседание правительства.

Документ предполагает, что ввести запрет или ограничение сможет только военное командование на основании указа президента о введении военного положения в Украине или в отдельных ее регионах.

В решении прописаны обстоятельства и факторы, которые могут создавать угрозу для населения всей страны или ее регионов.

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В нем указываются:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц;

сроки введения запрета или ограничения;

перечень лиц, для которых предусмотрен запрет или вышеуказанное ограничение;

населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства лиц;

другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Напомним, ранее в «Слуге народа» рассказывали, при каких обстоятельствах в Украине могут ввести военное положение.