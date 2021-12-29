Почему стираются зубы и что с этим делать

Стертые зубы выглядят непривлекательно – они заметно короче здоровых зубов, часто без верхушки зуба. Коварство стирания заключается в том, что часто это происходит незаметно. О причинах этой проблемы здоровью 24 рассказал стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий.

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Ярослав Заблоцкий “Такие зубы часто ассоциируются с пнем или корнями, а стоматологи употребляют научные термины – «стирание зубов» или «стертые зубы». Бывает, что зубы стираются в определенных местах и не весь зубной ряд, а лишь некоторые отдельные зубы. Так бывает, если человек «нагружает» отдельные зубы твердой пищей – систематически грызет семечки, орехи или другие твердые продукты.

Почему стираются зубы

Частой причиной стирания зубов является чрезмерная активность жевательной мышцы. Она может возникать из-за неправильного прикуса (соотношения между верхними и нижними зубами), стресса или комбинации этих двух факторов. Поэтому сначала стоматологам нужно проанализировать прикус и определить, нужно ли его изменить, поскольку восстановив стертые зубы в «неправильном» прикусе, мы не устраним причину этой проблемы и со временем зубы снова разрушатся. Если причиной стирания является стрессовый фактор, после восстановления стертых зубов нужно обеспечить защиту на ночь (с помощью каппы), а также контролировать и не сжимать зубы днем.

Причиной истирания может быть потребление кислых продуктов или напитков. Также на эту проблему может влиять неправильная, слишком активная чистка зубов, неправильно подобранные средства для чистки зубов. Имеет значение и жестокость зубной щетки и то, как именно мы чистим зубы,

– пояснил Ярослав Заблоцкий.

Причиной могут быть и вредные привычки – такие, как чистка семян зубами, раскалывание орехов. Возможны и профессиональные риски, например, игра на духовых инструментах.

Как избежать стирания зубов

К профилактическим мерам относятся – отказ от вредных привычек – не грызть семечки, орехи и ногти, использовать зубную щетку с более мягкой щетиной. Важно также чистить зуб правильно – двигая щетку от десны по длине всего зуба, а не горизонтально.

При повреждениях зубов требуется их эстетическое восстановление. Примечательно, что передние зубы стираются быстрее всего, потому что они тоньше и на них приходится значительная нагрузка.

Ярослав Заблоцкий “Задача реставрации – это восстановление не только формы и естественной структуры так, чтобы зуб гармонично вписался в зубной ряд, но главное – полноценное восстановление физиологической функции и природных правильных межзубных контактов. Выбор метода и материала для восстановления корректной формы зуба зависит от масштаба потерь тканей зуба”.

Стоматологи выделяют два основных способа восстановления улыбки при стертых зубах. Самым бюджетным решением является композитная реставрация, а самым дорогим – керамическая реставрация.