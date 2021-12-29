Силовикам Зеленского удалось сделать то, что не смогли пиарщики Порошенко

Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним

Зацените, какую социологию подвезли!

Совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив (17-22 декабря).

Силовикам Владимира Александровича удалось сделать то, что не смогли пиарщики Петра Алексеевича.

Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним.

А ведь еще и трех лет не прошло.

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Джерело: блог Олени Яхно

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