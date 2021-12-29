Силовикам Зеленского удалось сделать то, что не смогли пиарщики Порошенко

Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним
Зацените, какую социологию подвезли!
Совместный опрос Центра Разумкова и Деминициатив (17-22 декабря).
Силовикам Владимира Александровича удалось сделать то, что не смогли пиарщики Петра Алексеевича.
Зеленский действительно стал вироком для Порошенко. Вироком виправдальним.
А ведь еще и трех лет не прошло.
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Джерело: блог Олени Яхно
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