Тарифы на коммунальные услуги в Украине — подорожает или нет электроэнергия, вода и газ

На протяжении текущего 2021 года Украине удалось обеспечить стабильность тарифов на тепло, горячую воду и газ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, подытоживая год, на заседании правительства.

По его словам, цена на теплоэнергию и горячую воду зафиксирована до конца отопительного сезона: «В условиях мирового энергетического кризиса совместными усилиями удалось обеспечить стабильность тарифов. Благодаря инициативе президента, а также совместным действиям с местными властями, тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона».

Премьер-министр напомнил, что стоимость газоснабжения для населения тоже останется неизменной. Он отметил, что отопительный сезон проходит стабильно.

Как сообщалось, органы местного самоуправления и НАК «Нафтогаз Украины» 30 сентября подписали меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере снабжения тепловой энергии и горячей воды в отопительный период 2021-2022 годов. Меморандум предусматривает, что тарифы на тепло и горячую воду для населения останутся на уровне прошлого отопительного сезона. Кроме того, в рамках этого документа правительство обязалось выплатить возмещение разницы между установленным и рыночным тарифами на коммунальные услуги, а также поддержать финансово общины с низким уровнем налоговой способности.

Ранее мы писали, что Шмыгаль сделал важное заявление о введении тотального локдауна.