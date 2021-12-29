Куда пристроить домашних любимцев на время отпуска

У владельцев домашних любимцев проблема: куда пристроить своих котов и собак на время отсутствия. Свои услуги предлагают специализированные отели, ветклиники. Можно отдать и на передержку в частные руки. Какой из вариантов выбрать, чтобы не переживать за своих любимцев, и сколько это будет стоить, рассказали в сюжете «ТСН».

В отеле для собак животным обещают комфортные условия и прогулки. Для каждого песика – прозрачные боксы, дополнительно – фото и видео для владельцев того, как пушистик проводит время. Пребывание в отеле стоит от 600 гривен в сутки, и это, мол, даже лучше, чем доверить животное друзьям.

В отель не возьмут пса без прививок, агрессивное животное или животное с болезнями.

Котов теоретически можно оставлять дома одних, насыпав корм в автоматическую кормушку. Однако за котами нужно выносить лоток – поэтому предлагают оставлять их в ветклиниках на стационаре. Там за котами ухаживают врачи, учтут вкусы в кормлении. Сутки в больнице – от 200 гривен.