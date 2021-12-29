Коты и кошки: пойманы с поличным (ФОТО)

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Даже устроив дома полный бардак, кошки не испытывают ни капли сожаления! Таким преступникам просто необходима табличка с подробным описанием их прегрешения.
Коты и кошки: пойманы с поличным

1.

Я убежала из дома и веселилась всю ночь. Теперь я беременна!
Коты и кошки: пойманы с поличным

2.

Я оставил на диване какашку, а мамин друг подумал, что это шоколад
Коты и кошки: пойманы с поличным

3.

Я засунула полудохлую мышь своей хозяйке в рот, потому что она никак не просыпалась, чтобы посмотреть на нее
Коты и кошки: пойманы с поличным

4.

Я ем презервативы
Коты и кошки: пойманы с поличным

5.

Я каким-то образом снял крышку с урны и чихнул прямо в прах бабушки!
Коты и кошки: пойманы с поличным

6.

Я пукаю в лицо своей хозяйке, когда она лежит на диване, а потом убегаю
Коты и кошки: пойманы с поличным

7.

Я съел 300 баксов
Коты и кошки: пойманы с поличным

8.

Ночью я грею ваши ноги. Если они пошевелятся, то будут наказаны
Коты и кошки: пойманы с поличным

9.

У меня был секс на одну ночь
Коты и кошки: пойманы с поличным

10.

Я вылизываю свою задницу а потом пукаю прямо себе в морду
Коты и кошки: пойманы с поличным

11.

Я облизал свою задницу, а потом попкорн своей хозяйки думал, что она этого не видит
Коты и кошки: пойманы с поличным

12.

Извините, я съела 54 резинки для волос и мне пришлось делать две операции
Коты и кошки: пойманы с поличным

13.

Я написал на плиту. И кухонные шкафчики. И обеденный стол. И рабочий стол своей хозяйки
Коты и кошки: пойманы с поличным

14.

Я сходил в свой лоток, а потом прошелся по настольному календарю своей хозяйки, оставив коричневую полосу через весь октябрь
Коты и кошки: пойманы с поличным

15.

Я встал на яблочный пирог, чтобы дотянуться до курицы…
Коты и кошки: пойманы с поличным

16.

Я оцарапала своей хозяйке глаз и заставила ее плакать от боли
Коты и кошки: пойманы с поличным

17.

Я снова включила духовку и чуть не сожгла всю кухню Система защиты от детей для меня ничто!
Коты и кошки: пойманы с поличным

18.

Я решил, что мне не нравится новый телевизор, который поставили рядом с моим любимым подоконником
Коты и кошки: пойманы с поличным

19.

Я старательно исполняю Кошачью оперу в 4 часа утра
Коты и кошки: пойманы с поличным

20.

Я протащил свое дерьмо по всему полу в ванной комнате в попытке художественного самовыражения. В коридоре я также оставил отпечаток редкий принт, лимитированная серия
Коты и кошки: пойманы с поличным

 Zefirka 