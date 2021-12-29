Коты и кошки: пойманы с поличным (ФОТО)

Даже устроив дома полный бардак, кошки не испытывают ни капли сожаления! Таким преступникам просто необходима табличка с подробным описанием их прегрешения.



1.

Я убежала из дома и веселилась всю ночь. Теперь я беременна!



2.

Я оставил на диване какашку, а мамин друг подумал, что это шоколад



3.

Я засунула полудохлую мышь своей хозяйке в рот, потому что она никак не просыпалась, чтобы посмотреть на нее



4.

Я ем презервативы



5.

Я каким-то образом снял крышку с урны и чихнул прямо в прах бабушки!



6.

Я пукаю в лицо своей хозяйке, когда она лежит на диване, а потом убегаю



7.

Я съел 300 баксов



8.

Ночью я грею ваши ноги. Если они пошевелятся, то будут наказаны



9.

У меня был секс на одну ночь



10.

Я вылизываю свою задницу а потом пукаю прямо себе в морду



11.

Я облизал свою задницу, а потом попкорн своей хозяйки думал, что она этого не видит



12.

Извините, я съела 54 резинки для волос и мне пришлось делать две операции



13.

Я написал на плиту. И кухонные шкафчики. И обеденный стол. И рабочий стол своей хозяйки



14.

Я сходил в свой лоток, а потом прошелся по настольному календарю своей хозяйки, оставив коричневую полосу через весь октябрь



15.

Я встал на яблочный пирог, чтобы дотянуться до курицы…



16.

Я оцарапала своей хозяйке глаз и заставила ее плакать от боли



17.

Я снова включила духовку и чуть не сожгла всю кухню Система защиты от детей для меня ничто!



18.

Я решил, что мне не нравится новый телевизор, который поставили рядом с моим любимым подоконником



19.

Я старательно исполняю Кошачью оперу в 4 часа утра



20.

Я протащил свое дерьмо по всему полу в ванной комнате в попытке художественного самовыражения. В коридоре я также оставил отпечаток редкий принт, лимитированная серия



Zefirka