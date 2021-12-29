Коты и кошки: пойманы с поличным (ФОТО)

Даже устроив дома полный бардак, кошки не испытывают ни капли сожаления! Таким преступникам просто необходима табличка с подробным описанием их прегрешения.
1.
Я убежала из дома и веселилась всю ночь. Теперь я беременна!
2.
Я оставил на диване какашку, а мамин друг подумал, что это шоколад
3.
Я засунула полудохлую мышь своей хозяйке в рот, потому что она никак не просыпалась, чтобы посмотреть на нее
4.
Я ем презервативы
5.
Я каким-то образом снял крышку с урны и чихнул прямо в прах бабушки!
6.
Я пукаю в лицо своей хозяйке, когда она лежит на диване, а потом убегаю
7.
Я съел 300 баксов
8.
Ночью я грею ваши ноги. Если они пошевелятся, то будут наказаны
9.
У меня был секс на одну ночь
10.
Я вылизываю свою задницу а потом пукаю прямо себе в морду
11.
Я облизал свою задницу, а потом попкорн своей хозяйки думал, что она этого не видит
12.
Извините, я съела 54 резинки для волос и мне пришлось делать две операции
13.
Я написал на плиту. И кухонные шкафчики. И обеденный стол. И рабочий стол своей хозяйки
14.
Я сходил в свой лоток, а потом прошелся по настольному календарю своей хозяйки, оставив коричневую полосу через весь октябрь
15.
Я встал на яблочный пирог, чтобы дотянуться до курицы…
16.
Я оцарапала своей хозяйке глаз и заставила ее плакать от боли
17.
Я снова включила духовку и чуть не сожгла всю кухню Система защиты от детей для меня ничто!
18.
Я решил, что мне не нравится новый телевизор, который поставили рядом с моим любимым подоконником
19.
Я старательно исполняю Кошачью оперу в 4 часа утра
20.
Я протащил свое дерьмо по всему полу в ванной комнате в попытке художественного самовыражения. В коридоре я также оставил отпечаток редкий принт, лимитированная серия
Zefirka