Неочевидні причини того, що вам постійно не вистачає енергії

Начебто нічого важкого не робимо, спимо вдосталь і не перевантажуємо себе надмірно, а таке відчуття, що внутрішня батарейка ось-ось остаточно розрядиться — знайоме почуття? Нашу енергію крадуть не лише робота й серйозні стреси, але й дрібні причини, про які ми й подумати не могли. Ось кілька неочевидних причин того, що нам постійно не вистачає енергії.

Безлад на робочому столі





Так, наскільки б фантастично це не звучало, але це так: чим більше навколо нас мотлоху і безладу, тим менше у нас енергії. До такого висновку дійшли дослідники з Прінстонського університету: проведений ними експеримент підтвердив, що зайві об’єкти на робочому просторі буквально перевантажують наш мозок, змушуючи постійно тримати їх у фокусі уваги і тим самим заважаючи зосередитися на актуальних завданнях. До речі, хронічний безлад на кухні здатен призвести до розвитку серйозного стресу і тим самим спонукати нас обирати шкідливі, надмірно жирні і калорійні продукти.

Захоплення енергетиками

Так-так, енергетичні напої, а також напої з високим вмістом цукру, даючи короткочасний сплеск енергії, згодом занурюють нас у справжню енергетичну яму. Фактично, ми отримуємо швидкий енергетичний кредит під дуже високий відсоток, який доводиться повертати негайно: спочатку рівень цукру у крові різко злітає (і ми відчуваємо приплив сил), а потім так само різко падає, причому набагато нижче за початковий рівень. Не живіть у борг, не пийте солодкі напої та енергетики!

Звичка горбитися

Найпростіший спосіб отримати приплив енергії — змінити поставу і ходу. Як з’ясували вчені, хода і постава впливають на рівень енергії і навіть на рівень депресії. Так, якщо ми просто ходимо протягом двох-трьох хвилин зігнувшись і повільно пересуваючи ноги, ми відчуваємо сонливість і смуток. Енергійна прогулянка, під час якої ми активно махаємо руками, а також стежимо за поставою наповнює нас енергією. Тож якщо відчуваєте, що ваші життєві сили кудись витікають, простежте за своєю поставою!

Нестача води

Навіть невелике зневоднення викликає головний біль, втому і труднощі з концентрацією уваги, а також труднощі у вирішенні когнітивних завдань. Тому важливо стежити за тим, щоб щодня отримувати достатньо води і не допускати почуття спраги.

Нестача вітамінів

Брак вітамінів групи В, магнію, а також вітаміну D може призвести до постійно низького рівня енергії. Якщо ви підозрюєте, що у вашому раціоні може не вистачати цих важливих речовин, здайте кров на визначення мінеральних речовин та вітамінів і у разі виявлення дефіциту відкоригуйте раціон.

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