Экономические итоги и прогнозы для Украины на 2022 год – интервью с Сергеем Фурсой

2021 год стал годом довольно противоречивого восстановления экономики. Правительство активно стимулировало внутренний спрос. В какой-то мере выросли зарплаты и пенсии, расходы на инфраструктурные проекты. Экономику поддержал беспрецедентный внешний спрос на сырьевые товары. Стремительный рост валютной выручки за счёт с/х продукции, металлов, химических продуктов стабилизировал торговый и платежный баланс. Существенно выросли объемы денежных переводов из-за границы, а неожиданный бонус от МВФ в $2,7 млрд. заметно поднял настроение действующим властям… Рост золотовалютных резервов до $30,5 млрд. на фоне удорожания гривни снял напряжение на валютном рынке. Впрочем, Национальный банк и правительство так и не смогли воспользоваться благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой для стабилизации цен. В результате инфляция оказалась почти вдвое выше запланированного, а дефлятор ВВП превысил 20%.

Несмотря на рост доходов бюджета и крупных экспортеров Кабмин Дениса Шмыгаля так и не смог сбалансировать государственные финансы. В начале 2021 года правительство рассчитывало на рост экономики более чем на 5% ВВП. По итогам же он прогнозируется на уровне менее трех процентов от валового внутреннего продукта.

Вместе с тем сегодняшний собеседник Realist-online, известный экономический эксперт и инвестиционный банкир Сергей Фурса убежден, что серьезных эксцессов экономического сорта в грядущем году не будет, но при наличии определенных условий.

О каких условиях идет речь — дальше в материале.

— Украина, как собственно и весь мир, второй год живет в условиях коронавирусного недуга — с разнообразными карантинными ограничениями, и тому подобное. Если сравнить наше государство с пациентом, попавшим в приемное отделение больницы, то в каком экономическом состоянии она заходит в 2022 год?

— У нас, начиная с 2016 года, продолжается экономический рост, поэтому макроэкономическая ситуация в стране достаточно благоприятная. Если ситуация снаружи не изменится и не произойдет каких-либо форсмажоров, то по такому пути мы будем двигаться и в грядущем, 2022 году.

Чем обусловлен этот экономический рост? Во-первых, определенными реформами, проведенными в 2014-2015 годах. Во-вторых, внешней конъюнктурой — очень много сейчас денег в мировой экономике и это, среди прочего, также способствует экономической ситуации в Украине. Сейчас мы являемся фактическими заложниками международной конъюнктуры и в случае кризиса у них — эхо мгновенно прилетит к нам.

— Видите ли вы на горизонте какие-нибудь «ласточки», которые могли бы оповещать, что мировой кризис будет?

— В кризис обычно попадают стремительно и с разгона, поэтому увидеть «ласточки» заранее априори нереально. Есть ли вещи, которые могут спровоцировать такой кризис? Да, это мировая инфляция, которая может вынудить центральные банки проводить более жесткую монетарную политику. В условиях, когда все привыкли к фактически бесплатным деньгам, которых на рынке очень много, это действительно может повлечь негативные кризисные последствия. Есть еще и локальный фактор, касающийся турецкой экономики, где из-за несуразных шагов Эрдогана разрушена монетарная политика и официальная Анкара, таким образом, является «черным лебедем». Впрочем, это касается больше нашего региона, чем мира в целом.

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— Каким образом в контекст экономической стабильности вписываются обязательства официального Киева перед Международным валютным фондом (МВФ) по установлению рыночных тарифов на жилищно-коммунальные услуги, ведь из высоких кабинетов власти все чаще звучат голоса, что тарифы в сторону повышения меняться не будут?

– Представители власти, если конкретизировать, заявляют о том, что никаких повышений стоимости коммунальных услуг не будет в этом отопительном сезоне. Да, в этом, вероятно, действительно не будет. Но в наших обязательствах перед МВФ говорится, что тарифы наконец-то нужно привести к рыночному уровню и это абсолютно правильно, поскольку мы слишком бедная страна, чтобы позволять себе дешевые тарифы, за которые в любом случае кто-то должен платить по полной программе.. А платим мы с вами уже сейчас, причем гораздо больше, чем платили бы, когда тарифы были бы рыночными и субсидии назначали бы только бедным, а не бедным и богатым, как сейчас.

Поэтому обязательства по рыночным ценам абсолютно логичны и, более того, отвечают нашим интересам. Другой вопрос заключается в том, будут ли эти документально зафиксированные обязательства реализованы на практике? Четкий ответ на этот вопрос сейчас предоставить очень сложно, потому что в Украине, к сожалению, балом правит популизм.

— В том же договоре с МВФ «зашито» немало политических вопросов, которые касаются, в частности, проведения отраслевых реформ. Если отбросить «маски-шоу» с назначением руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), то мы как двигаемся в плане выполнения взятых обязательств?

— Ни для кого не большой секрет, что Украина, к сожалению, имеет плохую привычку систематически нарушать взятые на себя обязательства и это прекрасно видно на примере событий, которые разворачиваются вокруг САП. Какой вывод? Мы наблюдаем отсутствие политической воли по воплощению тех обещаний, которые, кстати, Владимир Зеленский лично давал не только Международному валютному фонду, но и своему американскому коллеге. В частности, украинский президент обещал Байдену, что конкурс по САП будет соответствовать стандартам и будет проведен в ближайшее время. Ни то, ни другое на сегодняшний день не выполняется и складывается стойкое впечатление, что люди, пришедшие к власти на лозунгах борьбы с коррупцией, упорно не желают с ней бороться и делают все, чтобы в Украине не появился независимый антикоррупционный прокурор. Это очень и очень плохо влияет на уровень доверия к нашему государству со стороны Запада.

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— Не хочется выступать в роли адвоката действующей власти, но факт остается фактом: тот же коллективный Запад садится за один переговорный стол и давит руку, например, Путину, который вообще «имел в виду» все вместе взятые международные обязательства…

– Да, действительно, с Путиным садятся и разговаривают, но делают это только потому, что в его руках находится ядерная кнопка. Сегодня неизменный хозяин Кремля нагло шантажирует мир великой войной, а мир, который этой войны, мягко говоря, не хочет, вынужден вести с ним диалог.

— Эффективна ли санкционная политика Запада по отношению к Российской Федерации?

— Существующие на данный момент санкции безусловно действенны, а те механизмы против Путина, о которых сейчас говорят на Западе (отключение системы SWIFT, и тому подобное) вообще являются ядерными в экономическом смысле. Запад играет на опережение, говоря о новых, более жестких санкциях в случае, если Путину вдруг вздумается бомбить Киев, Мариуполь или Харьков.

Верю ли я лично, что Путин нападет? Нет, я думаю, что вероятность такого сценария развития событий невелика. Но Путин постоянно акцентирует на том, что готов к такому нападению и не считаться с этим нельзя.

— Как вы считаете, Путиным двигают исключительно политические идеологемы о «собирателях земель», существуют ли дальновидные ожидания другой тематической ниши?

— По моему убеждению, никаких экономических причин, которые бы подталкивали Путина к откровенной геополитической наглости, нет. Он руководствуется исключительно тем политическим кейсом, который вы упомянули в своем вопросе.

— Очевидно, что для эффективного противостояния РФ мы должны быть крепки, прежде всего экономически. Война на Донбассе продолжается уже восьмой год, а мы как говорили раньше о необходимости проведения качественных реформ, так и продолжаем об этом говорить сегодня. Нам что, извините, сделано? Что мешает сделать реформы, пролистать эту страницу и ожидать результата?

— Знаете, по настоящему лед тронется только тогда, когда украинское общество начнет требовать от власти проведения реформ. Сейчас нашему обществу безразлично и в результате власть ничего не делает, потому что ее вполне устраивает существующая ситуация.

— А что может «разбудить» общественное сознание?

– Дело в том, что наше общество просто хочет стать мгновенно богатым, но ничего делать для этого не спешит. Выйти на эмоциональном подъеме на Майдан – это одно дело, а постоянно и настойчиво добиваться проведения реформ – совсем другое. Наши люди в подавляющем большинстве своем думают, что реформы — это мгновенное увеличение зарплат и пенсий, путая непосредственно реформы со стратегическим результатом их проведения.

— Как украинцы переживут эту зиму и стоит ли бояться веерных отключений электроэнергии, о каких политиках из разных партийных лагерей кричат каждый день разве что не из утюга?

— На самом деле, уже 26% Украины испытало веерные отключения. То есть, это уже происходит (и будет продолжаться, поскольку угля не хватает), но ничего страшного не произошло, не правда ли? Поэтому никакого коммунального апокалипсиса не будет. Каковы риски? В феврале вполне вероятный дефицит газа. Каким образом власть будет решать эту проблему, сказать сложно. Возможно, встанет вопрос отключения отопления промышленных предприятий, но не населения.

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— Вы упомянули об угле и здесь сразу возникли определенные актуально-политические ассоциации… Как считаете, как воспринимается на Западе «угольное дело» о государственном сразу, где в качестве подозреваемого фигурирует экс-президент Петр Порошенко?

– Нужно понимать, что Запад может защищать нас от России как определенный форпост демократии на границе с Российской Федерацией. Но как, спрашивается, объяснить западному обывателю, что в форпосте демократии есть место политическому преследованию? А эта история с Порошенко именно так выглядит и, возможно, как фарс, а не трагедия повторяет преследование Тимошенко со стороны режима Януковича. Кстати, на днях у Financial Times вышел материал о том, что когда у ворот Украины стоит враг, внутри нашего государства начинают странную войну с олигархами, больше напоминающей разборки между самими олигархами. Ослабляя этим страну. Не нужно иметь радар, чтобы четко уловить ключевой месседж этой публикации, суть которой заключается в том, что атака Банковой на Ахметова не является борьбой с олигархатом как классом, поэтому в условиях внешней угрозы со стороны России эти «игры» целесообразнее было бы прекратить.

— Если погода мировой экономической конъюнктуры, от которой Украина также зависима, изменится в не лучшую сторону, то есть ли у нас свой защитный зонтик?

— Нет, нету.

– И что делать?

— Думать… Знаете, Украина мне сейчас напоминает яхту, которая отлично идет по открытому морю, потому что ветер дует нам прямо в паруса и, мы чувствуя, какие мы крутые, уже выбросили за борт шкипера, боцмана, других… И вот пока этот ветер попутный, мы чувствуем себя великим мореплавателями, но так ли это будет, если изменится ситуация? Можно ли ходить против ветра? Можно, но вопрос в том, есть ли сегодня на судне кто-нибудь, кто четко понимает, как это делать step by step? На мой взгляд, нет, такого человека у властного руля пока нет.

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