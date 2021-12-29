Простой способ: Как отличить красную икру от подделки

Красная икра — популярный на новогоднем столе продукт, который в наши дни часто подделывют. Праздник может быть испорчен, если вместо натуральной качественной икры к вам на стол попадет подделка или имитация.

Эксперт Владимир Козлов рассказал, как проще проверить подлинность изысканной закуски с помощью воды, передает Час Пик.

Просто растворите икринку в горячей воде. Натуральная икра — это белковый продукт, который сворачивается при нагревании. А вот подделка просто растворится.

Сегодня риск купить красную икру, которая не будет отличаться подлинностью, действительно существует. Признал специалист и тот факт, что этот продукт можно подделывать так, что его очень трудно отличить от оригинального.

По словам Владимира Козлова, качественная икра не будет дешево стоить и покупать ее нужно в проверенных торговых точках.

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