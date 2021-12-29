Россия взяла на вооружение новую ракетную систему: что о ней известно

Новая зенитная ракетная система С-550 прошла государственные испытания в России.

Об этом пишет ТАСС.

На днях первая бригада, вооруженная новой зенитной ракетной системой, заступила на боевое дежурство.

Как сообщили агентству источники, данная «система не имеет аналогов и может поражать даже космические аппараты на высоте в несколько десятков тысяч километров».





Впервые о создании ракетной системы публично сообщили 9 ноября. Позже руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что С-550 будет обладать большей дальностью обнаружения целей и дальностью действия ракет.

О самой системе С-550 известно мало. Некоторые источники сообщают, что это система ПВО ближнего перехвата, которая разрабатывалась в 1980-е годы. Данный проект якобы был закрыт в 1998 году, а опытный образец комплекса ликвидировали в 1992 году.

По мнению экспертов, С-550 — это улучшенная версия С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей.