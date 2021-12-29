Вред майонеза — доктор Павлова посоветовала, чем заменить его в салатах

Приближается Новый год — праздник, во время празднования которого мы традиционно съедаем невероятное количество майонеза. Ведь он является обязательным ингредиентом самых любимых салатов — «Оливье», «Селедка под шубой», «Мимоза», крабового. Конечно, тяжело удержаться и не попробовать.

О том, как минимизировать вред майонеза рассказала в Инстаграме эндокринолог Зухра Павлова.

Доктор советует относиться к майонезу, как к алкоголю.

«Все знают, что спиртное это нейротоксин, и за каждый бокал (рюмку) придется ответить перед организмом. Вот примерно такая же ситуация и с майонезом», — пишет она.

По ее словам, майонез — катализатор старения. Этот соус легко вступает с продуктами в реакцию гликирования (частный случай так называемой реакции Майяра), которую называют «самой вкусной химической реакцией». Таким образом происходит синтез конечных продуктов гликирования — одних из самых важных факторов старения.

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КПГ провоцируют набор веса, развитие неалкогольной жировой болезни печени и сахарного диабета 2 типа. Кроме того, они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Запекание продуктов с майонезом увеличивает вред от КПГ еще больше.

Некоторые оправдывают использование майонеза тем, что они берут домашний, а не магазинный соус. К сожалению, это проблемы не решает. Майонез остается таким же вредным. А некоторые ингредиенты «домашнего» майонеза могут даже усилить негативные факторы.

Доктор предлагает заправлять салаты лимонным соком. Он существенно уменьшает образование конечных продуктов гликирования.

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