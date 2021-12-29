Как установить елку и не сжечь дом: советы спасателей

По информации чрезвычайников, во время новогодне-рождественских праздников количество пожаров увеличивается вдвое. Поэтому спасатели настаивают, чтобы все соблюдали четкие правила, чтобы уберечь себя и дом от возгорания, пишет «24 канал».

По словам начальника управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГСЧС Игоря Брегина, каждый, кто хочет установить новогоднее дерево в доме, должен следовать нескольким простым правилам:

установить елку на твердую основу, чтобы она не перевернулась;

перед отделкой гирляндами проверить их на целостность и изоляцию;

включить гирлянду в сеть и убедиться, что она не нагревается, а все диоды светятся;

не украшать дерево легковоспламеняющимися материалами;

если же елка занялась, нужно обесточить помещение, а дерево накрыть мокрой тканью.

Кроме того, американский Нацинститут стандартов и технологий советует увлажнять елку, поскольку сухое дерево огонь испепеляет за считанные секунды. При этом если его опрыскивать водой, есть больше шансов спасти свой дом.

Как различить качественную пиротехнику

Однако не только гирлянды, но и пиротехника может причинить вред. Особенно, если фейерверки и петарды приобрели у подозрительных продавцов без соответствующей сертификации.

«На изделии все должно быть написано на украинском языке. Кроме того, обязательна маркировка трилистником и указание органа, проводившего оценку типа пиротехнической продукции», – подчеркнул инспектор отдела пожарной безопасности ГСЧС Львовщины Андрей Бендина.

Неправильное обращение с пиротехникой и неисправные гирлянды могут не только повредить жилье, но и привести к травмам и увечьям. Спасатели советуют не зажигать бенгальские огни в квартире, не оставлять включенную гирлянду на ночь, а елку ставить как можно дальше от мебели, штор и особенно обогревателей.