Довбик признан лучшим футболистом чемпионата Украины 2021 года

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик признан лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам 2021 года.
Об этом сообщает «Команда №1».
24-летний нападающий выиграл голосование среди тренеров и игроков украинской Премьер-лиги. Артем набрал 245 баллов, опередив футболистов киевского «Динамо» Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые стали вторым и третьим соответственно.
Итоги голосования за лучшего футболиста Украины в 2021 году:
1. Артем Довбик («Днепр-1») — 245 баллов
2. Виктор Цыганков («Динамо») — 178
3. Николай Шапаренко («Динамо») — 173
4. Виталий Буяльский («Динамо») — 161
5. Оливье Тилль («Ворскла») — 111
6−7. Николай Матвиенко («Шахтер») — 63
6−7. Дмитрий Ризнык («Ворскла») — 63
8. Алан Патрик («Шахтер») — 40
9. Илья Забарный («Динамо») — 37
10. Александр Пихаленок («Днепр-1») — 27
Ранее «Апостроф» сообщал, что в 2020 году победу в номинации одержал Цыганков.