Довбик признан лучшим футболистом чемпионата Украины 2021 года

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик признан лучшим футболистом чемпионата Украины по итогам 2021 года.

Об этом сообщает «Команда №1».

24-летний нападающий выиграл голосование среди тренеров и игроков украинской Премьер-лиги. Артем набрал 245 баллов, опередив футболистов киевского «Динамо» Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко, которые стали вторым и третьим соответственно.

Итоги голосования за лучшего футболиста Украины в 2021 году:

1. Артем Довбик («Днепр-1») — 245 баллов

2. Виктор Цыганков («Динамо») — 178

3. Николай Шапаренко («Динамо») — 173

4. Виталий Буяльский («Динамо») — 161

5. Оливье Тилль («Ворскла») — 111

6−7. Николай Матвиенко («Шахтер») — 63

6−7. Дмитрий Ризнык («Ворскла») — 63

8. Алан Патрик («Шахтер») — 40

9. Илья Забарный («Динамо») — 37

10. Александр Пихаленок («Днепр-1») — 27

Ранее «Апостроф» сообщал, что в 2020 году победу в номинации одержал Цыганков.