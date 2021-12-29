Сергей Жигунов сбежал от жены и любовницы к Анастасии Заворотнюк: «Два года привыкали…»

Еще осенью 2020 года Сергей Жигунов и Вера Новикова официально расстались. И даже спустя несколько месяцев после развода звезда «Моей прекрасной няни» уже успел жениться на другой женщине. Бывшая не исключает тот факт, что в будущем ее экс-муж может к ней вернуться.

Известно, что Сергей ушел от Веры Новиковой к журналистке Вике Ворожбит. В марте этого года актер связал себя браком с молодой избранницей. Бывшая супруга артиста призналась, что, несмотря на предательство, до сих пор любит экс-мужа.

Об этом пишет одно из гламурных московских изданий.