Сергей Жигунов сбежал от жены и любовницы к Анастасии Заворотнюк: «Два года привыкали…»

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Еще осенью 2020 года Сергей Жигунов и Вера Новикова официально расстались. И даже спустя несколько месяцев после развода звезда «Моей прекрасной няни» уже успел жениться на другой женщине. Бывшая не исключает тот факт, что в будущем ее экс-муж может к ней вернуться.

Известно, что Сергей ушел от Веры Новиковой к журналистке Вике Ворожбит. В марте этого года актер связал себя браком с молодой избранницей. Бывшая супруга артиста призналась, что, несмотря на предательство, до сих пор любит экс-мужа.

Об этом пишет одно из гламурных московских изданий.

Сергей Жигунов c Верой Новиковой, скриншот: Instagram

Сергей Жигунов c Верой Новиковой, скриншот: Instagram

А ведь это не первое предательство Сергея. В 2006-м он закрутил роман с Анастасией Заворотнюк и съехал от Новиковой.

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«Когда Сережка ушел к Насте, чувствовалась какая-то незаконченность в отношениях. Как будто мы не дожили наш брак. Через 11 месяцев после развода он вернулся. Сказал, что скучал по дому. И его слова звучали искренне. Но он сильно изменился — стал чужим. Два года мы снова привыкали друг к другу и только потом опять поженились. Наш второй брак длился еще десять лет. А потом опять все рухнуло. И я вдруг осознала, что больше не хочу с ним жить. Устала подстраиваться. Спасибо моей подруге — она поехала тогда со мной в Болгарию, где я купила квартиру во время нашей с Сережей разлуки, и устроила мне фейерверк эмоций. Разлюбила ли я его? Нет. Верю, что снова вернется? Никогда не говори никогда. Сейчас я просто живу», — призналась 63-летняя актриса.

Сергей Жигунов и Вика Ворожбит, скриншот: Instagram

Сергей Жигунов и Вика Ворожбит, скриншот: Instagram

При этом Вера Семеновна не держит зла на бывшего мужа. Как никак от брака с Жигуновым у нее есть дочь Мария — и ради наследницы Новикова не выясняет публично отношения с Сергеем.

«Жигунов сложный, но интересный. С ним непросто. Но он притягивает женщин — это факт. Я ушла из комфортных отношений, Настя и Виктория — от мужей. Ну, значит, есть в нем то, чего мы не увидели в других. В психологии есть такой термин — феномен усталости в браке. В нашем с Сережей случае, наверное, он и случился. Но мы навсегда останемся родными. Мы ничего не делим. Созваниваемся, решаем какие-то вопросы. У нас же дочка», — заключила экс-супруга звезды «Моей прекрасной няни».

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