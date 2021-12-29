Заряд безграничной энергии в этот день: веселые анекдоты (ФОТО)

Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше меня!» — это значит, что вы должны ответить: «Мне никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком УРА!

— Алло, техподдержка? У меня интернет жутко тормозит!

— Вирусы искали?

— Ходил, искали. Совсем уже власти охренели! Сертификат о вакцинации в видеокамеру показывать или в дисковод запихивать?

Если, купив новые Apple Watch, вы упадете в обморок от голода, они будут ультразвуком отпугивать от вас бродячих собак и призовут близлежащих бомжей поделиться с вами хлебом.

Беседуют два еврея:

— Абрам, правда, что у твоей Сары есть сестра-близнец?

— Да и шо?

— Таки как же ты их различаешь?

— Я тебя умоляю! Нет ничего проще. Моя Сара после секса курит.

На таможне.

— Вы позволите открыть ваш чемодан для досмотра?

— Смотря, что вы там хотите найти?

— Наркотики.

Тогда не позволю…

(telegraf.com.ua)