Заряд безграничной энергии в этот день: веселые анекдоты (ФОТО)

Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше меня!» — это значит, что вы должны ответить: «Мне никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком УРА!
— Алло, техподдержка? У меня интернет жутко тормозит!
— Вирусы искали?
— Ходил, искали. Совсем уже власти охренели! Сертификат о вакцинации в видеокамеру показывать или в дисковод запихивать?
Если, купив новые Apple Watch, вы упадете в обморок от голода, они будут ультразвуком отпугивать от вас бродячих собак и призовут близлежащих бомжей поделиться с вами хлебом.
Беседуют два еврея:
— Абрам, правда, что у твоей Сары есть сестра-близнец?
— Да и шо?
— Таки как же ты их различаешь?
— Я тебя умоляю! Нет ничего проще. Моя Сара после секса курит.
На таможне.
— Вы позволите открыть ваш чемодан для досмотра?
— Смотря, что вы там хотите найти?
— Наркотики.
- Тогда не позволю…
(telegraf.com.ua)