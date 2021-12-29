Убил мать и ребенка: суд вынес приговор создателю сатанинской секты (фото)

Суд приговорил сатаниста-убийцу к пожизненному заключению. Подсудимый Сергей Любенко убил 30-летнюю Екатерину Обуховскую и ее 10-летнюю дочь. Любовница-сообщница мужчины получила 10-летний тюремный срок. Судебный процесс длился шесть лет.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Екатерина Обуховская познакомилась с Любенко через соцсети. Они стали часто встречаться. Во время отношений она изменилась. Ходила сонная, прекратила общение с подругами. Родственники заподозрили, что она находилась под воздействием лекарственных препаратов. 8 августа 2015 года пара отправилась в Киев. В Святошинском лесу Любенко убил Екатерину выстрелом из заранее подготовленного пистолета.

После этого он отправился за ее дочерью. Любенко забрал 10-летнюю девочку у отца под предлогом встречи с Екатериной и отвез ее в Хмельницкую область. Там он вместе с 19-летней любовницей Юлией Бойко задушил девочку и расчленил ее.

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Так как голова Екатерины была прострелена, ее долгое время не могли опознать. Женщину похоронили как неизвестную. Части тела убитого ребенка нашли лишь спустя время в селе Заслучное.

Как выяснили правоохранители, Сергей Любенко одновременно встречался с Екатериной и Юлией Бойко. Он поклонялся Люциферу и был приверженцем секты, в которой практикуют жертвоприношения и каннибализм. Экспертиза подтвердила вменяемость подсудимого.

Бойко помогала любовнику душить ребенка. Она сотрудничала со следствием и получила 10 лет лишения свободы. Сергея Любенко обвинили в незаконном лишении свободы, обращении с оружием и двойном убийстве. До конца жизни он будет находиться в тюрьме.

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