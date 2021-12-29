Вредно ли не застилать постель

Польза расстеленной кровати

Причина этого – пылевые клещи, которые живут почти в каждой постели. Они питаются клетками кожи, которые расслаиваются от человека, пока он спит, а еще потом, который впитывается в постельное белье.

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Эти клещи не кусаются, но их фекалии могут вызвать аллергию, особенно у людей с астмой, а также проблемы с дыханием.

Ученые провели небольшое исследование и пришли к выводу, что эти клещи не могут выжить в теплых и сухих условиях неубранной кровати. С такими выводами согласились не все в научном сообществе.

Польза застеленной кровати

Если кровать все же убирать, это может поддержать психическое здоровье и настроение. По некоторым данным, беспорядок негативно влияет на субъективное счастье, и наоборот, привычные утренние ритуалы могут снижать уровень стресса. Когда человек приводит в порядок свое жилище, это помогает обрести чувство контроля.

Считается, что беспорядок в доме может снижать качество жизни человека, а порядок улучшать функции мозга, особенно у пожилых людей. Люди, живущие в чистых домах, физически более активны, чем люди с грязными или захламленными домами. А еще люди, которые убирают постель, чаще сообщают, что высыпаются ночью.