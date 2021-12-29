Сахар приводит к развитию психических расстройств: ученые наглядно показали

Ученые продемонстрировали это на примере мышей. Они учли неутешительную статистику касательно употребления продуктов, в которых содержится много сахара.

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Психические расстройства и сахар: какая связь

По статистике частота возникновения психических нарушений связана с частотой потребления сахара. Кроме того, пациенты с психическими расстройствами потребляют сахар примерно вдвое чаще, чем их сверстники, у которых нет таких проблем.

Между тем, эти и другие данные пока не ставят точку в вопросе этой причинно-следственной связи. Поэтому японские ученые решили подробно изучить этот потенциальный механизм на моделях мышей.

Что показали новые исследования

Выяснилось, что у мышей, у которых была склонность к психическим нарушениям, высокое потребление сахара до полового созревания провоцировало различные характерные симптомы, в частности:

снижение сенсомоторной функции;

рабочей памяти;

гиперактивность;

аномальный уровень гамма-диапазона в результатах электроэнцефалограммы (исследование коры головного мозга).

Другими словами, это демонстрация того, что чрезмерное потребление сахара до полового созревания может являться фактором риска развития психического расстройства,

– заключили авторы.

Какая причина

Ученые изучили потенциальные механизмы этих обстоятельств. Они обнаружили, что вероятная причина – церебральная микрососудистая ангиопатия. По результатам вскрытия пациентов, у которых при жизни была шизофрения и биполярное расстройство, ученые обнаружили схожие паттерны ангиопатии с мышами.

Чем опасна эта болезнь Это наследственный недуг, вызывающий множественные инсульты, поскольку влияет на кровоток. В частности, эта патология повреждает мельчайшие кровеносные сосуды головного мозга (именно поэтому ее можно назвать микрососудистой болезнью) так, что окружающие эти сосуды мышечные клетки изменяются и постепенно отмирают. Это приводит к уменьшению кровотока, а затем и к различным проблемам, таким как тяжелые мигрени, эпилепсия, паралич определенной части тела, расстройства настроения, потеря памяти и даже деменция.

Внимание! Пока авторы не делают никаких конкретных выводов, однако полученные результаты – повод для родителей и школ пересмотреть рацион детей с точки зрения количества потребляемого сахара.