В Украине обнаружили новые случаи «Омикрона»: что известно об инфицированных

В Украине подтвердили уже шесть случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон»

По состоянию на 28 декабря в Украине выявили еще пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма «Омикрон». Об этом говорится в сообщении Минздрава.

Первый случай заражения «Омикроном» подтвердили еще 18 декабря. Пять новых подтвердили в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского.

«Таким образом, в общей сложности было выявлено шесть случаев заболевания штаммом «Омикрон». Два случая обнаружили у жителей Киева и два – у жителей Киевской области, по одному – во Львове и Днепре», – заявили в Минздраве.

Известно, что среди заболевших две женщины и четверо мужчин. Три человека вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

Первый пациент перенес болезнь легко и уже получил отрицательный результат тестирования, напомнил Минздрав.

Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.

Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.