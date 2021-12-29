В Борисполе у водителя в крови была 10-кратная норма алкоголя — видео

В ночь на среду, 29 декабря, в Борисполе под Киевом патрули поймали водителя, который выпил в 10 раз больше, чем разрешено законом. Несмотря на это, он уверенно согласился пройти тест на состояние опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

Около 01:00 по ул. Европейские правоохранители остановили транспортное средство Chevrolet, которое нарушило ПДД. После чего инспекторы сразу же предложили мужчине пройти тест на состояние опьянения, а он согласился. В результате тест показал 1,97 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

«На водителя патрульные составили админпротокол по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), вынесли админпостановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) КУоАП и отстранили мужчину от управления транспортным средством», – отмечают правоохранители.

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