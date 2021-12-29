Как выбрать детские кроссовки?

Обувь для ребенка должна быть настолько удобной, чтобы малыш и вовсе ее не замечал. Найти такую модель можно среди брендовых кроссовок, сшитых из мягких и эластичных материалов. Как сделать правильный выбор и что учитывать при поиске?

Критерии выбора детских кроссовок

При выборе нужно обратить внимание на такие особенности:

размер;

материалы;

подошва;

застежка;

задник;

носок.

Несмотря на то, что дети быстро растут, не стоит выбирать для них обувь с запасом. Если она не соответствует размеру, то может натереть ногу, привести к раздражению и травмам. Кроме того, это просто мешает ходить и делает прогулки небезопасными.

Для детей предпочтительнее легкие и дышащие материалы, которые используются в производстве кроссовок Найк. Инновационные технологии позволяют создать детские модели практически невесомыми, при этом прочными и устойчивыми.

Обязательно обратите внимание на подошву. На лето можно выбрать тонкую подошву из эластичных материалов. В зимний период более практичной будет толстая подошва с протектором.

На комфорте и безопасности отражается и тип застежки. Шнурки подходят для более взрослых детей, которые уже умеет сами их завязывать. Для малышей лучше выбрать липучку, с помощью которой легко регулировать ширину обуви. Кроме того, ребенку будет легко обуваться самому.

Выбирайте модели с жестким задником, который фиксирует пятку, и круглым носком, который не давит на пальчики.

Советы по выбору детских кроссовок

Старайтесь купить ребенку именно ту пару, которая соответствует его индивидуальным особенностям. Сделайте замеры, поставив ножку на лист бумаги. Обведите ее и узнайте длину стопы. Этими мерками следует руководствоваться в процессе выбора.

Обувь не должна быть слишком широкой или узкой, тесной или большой. Не покупайте тяжелых кроссовок. Наблюдайте за износом подошвы и задника — таким образом вы сможете узнать, правильно ли развивается стопа или нужно посетить ортопеда.

В удобных кроссовках даже гиперактивные малыши смогут чувствовать себя комфортно и уверенно.