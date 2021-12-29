Цей популярний напій зменшує ризик гіпертонії





Дослідження, у якому взяли участь 38 000 чоловік, показало, що при постійному споживанні чаю, ризик виникнення гіпертонії зменшується на 14%. Так, у учасників, які пили чай не менше 12 тижнів, систолічний артеріальний тиск знизився на 5 мм рт. ст., а діастолічний – на 2 мм рт. ст.

Найбільш сприятливий вплив має зелений чай. Якщо щодня випивати 1-3 чашки цього напою, знижується ризик виникнення: від інсульту – на 4, від серцево-судинних захворювань – на 2%.

Цілющий напій



Вживання зеленого чаю також знижує ймовірність появи когнітивних розладів. Так, згідно з раніше проведеними дослідженнями, у людей, які щодня випивали не менше 500 мл чаю, ризик когнітивної дисфункції зменшувався на 27% у порівнянні з тими, хто його не пив.

Лікарі це пояснюють тим, що у чайних листках містяться корисні для організму флавоноїди та поліфеноли, а також L-теанін. Антигіпертензивний механізм цих сполук призводить до покращення ендотелію судин. І це сприятливо позначається як на роботі серця, а й у всьому організмі загалом.