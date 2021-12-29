В Украину массово завозят огурцы из России

Украина активно закупает парниковые огурцы из России по причине того, что украинские фермеры имеют проблемы с выращиванием и реализацией продукции. Одна из главных проблем, с которой столкнулись фермеры в Украине – слишком высокие цены на энергоресурсы. Как передает портал «Комментарии», об этом в интервью сайту «Обозреватель» рассказал исполнительный директор Дискуссионного экономического клуба Олег Пендзин.

Украинские торговые сети закупают огурцы в России. Фото: 1zoom.ru

Эксперт отметил, предпринимателям просто не остается другого выбора, кроме как закупать парниковые огурцы в Российской Федерации. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно взять калькулятор и просто посчитать. Если выращивать в Украине в теплице те же самые огурцы, то их нужно обогревать, а на это идёт немало электроэнергии и теплицы нужно освящать. Опять же, это дополнительные затраты по электроэнергии, которые в конце месяца влетают в приличную сумму.

Олег Пендзин добавляет, если сравнивать стоимость энергоресурсов в России, то там они на порядок дешевле, чем в Украине. Ну, а, если говорить о наших торговых сетях, которые и закупают огурцы для продажи, то они, в первую очередь, проявляют интерес свой собственный, ставя на первое место свою выгоду. Им не важно, где именно выращен продукт. Торговой сети интересно закупить продукт по максимально дешёвой цене. К тому же, они не будут «играться» в то, чтобы закупить, образно говоря, два огурца в Украине, а остальные ещё где-то. Их интересуют большие объёмы, большие поставки, которые быстро попадут на полки супермаркета. Кроме того, для того чтобы продукт украинского фермера попал на полки супермаркетов – это стоит дополнительных затрат, и не каждый украинский бизнесмен готов их понести.

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