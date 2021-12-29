Минюст Грузии сообщил, когда Саакашвили переведут в изолятор в Рустави

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе рассказал, что лечение третьего президента Грузии Михеила Саакашвили закончилось, поэтому его переведут в изолятор в Рустави. Об этом сообщает Грузия.Online.

По словам Рати Брегадзе, лечение Саакашвили в Горийском военном госпитале уже закончилось, он был выписан из больницы, поэтому было принято решение о переводе его в учреждение № 12 в Рустави.

«Как вы знаете, 19 ноября Саакашвили был переведен на лечение в Гори, где ему были предоставлены все необходимые медицинские услуги. После окончания лечения было принято решение о его выписке из военного госпиталя. Он не выполнил законное требование Специальной пенитенциарной службы о его переводе в учреждение 12 в Рустави», – говорится в сообщении Рати Брегадзе.

Однако из-за нервозности у Саакашвили были колебания давления, поэтому из-за этого пенитенциарная служба решила временно отложить перевод.

«Из-за волнений отмечались перепады давления, соответственно пенитенциарная служба решила временно отсрочить законную меру по переводу. Лечение в Горийском военном госпитале завершено, его выписали из больницы и, естественно, заключенный не может находиться в учреждении, когда курс лечения завершен. Договоренность о переводе заключенного с адвокатами не согласовывается. Пенитенциарная служба не нарушала нормы», – заявил Рати Брегадзе.

На вопрос о том, на какое время отсрочен перевод Саакашвили, Брегадзе сообщил, что они проконсультируются с медперсоналом и после этого будет принято решение по этому вопросу.

Напомним, 27 декабря медперсонал принял решение выписать Саакашвили с Горийского военного госпиталя и перевести его в изолятор 12 в Рустави. Однако бывший президент Грузии не подчинился требованиям работников Пенитенциарной службы.

К слову, Саакашвили снова отказался от лечения.

Напомним, врач Саакашвили назвала причину приема политиком психотропных препаратов.

Также консилиум врачей диагностировал у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство.

Кроме того, Минздрав Грузии считает, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом.