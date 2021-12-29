Импорт из России в Украину — в Раде предложили ввести спецпошлину для энергоресурсов

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выступил с предложением ввести в Украине единую специальную пошлину 4-5% на импорт всех энергетических ресурсов с территории России.

С такой идеей выступил глава комитета Андрей Герус. Его обращение на имя руководства страны и профильных органов есть в распоряжении издания «Экономическая правда».

Такую пошлину комитет Рады предлагает ввести на импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля (марки Г, А, П).

«Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины», — отметил Герус в письме.

Как известно, в конце этого года заканчивается действие спецпошлины в размере 4% на трубопроводное дизтопливо, 3% для сжиженного газа, 65% на уголь марки Г происхождением из РФ. Всего с 2019 по 2021 год в бюджет поступило более 1,5 млрд грн, собранных в качестве спецпошлины на сжиженный газ и дизтопливо из России.

Напомним, что ситуация с углем в стране немного улучшилась.