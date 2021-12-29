Актёры и актрисы в своей самой звездной и в последней ролях (ФОТО)

Актеры и актрисы из этой подборки сыграли в огромном количестве фильмов. Некоторые из них были откровенно неудачны, другие стали проводником, а лишь немногие стали хитами. Давайте посмотрим на кадры из самых известных и последних фильмов кинозвёзд.
1.
Хелен Маккрори: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (2010) — «Скользкий путь» (2020)
2.
Жан-Поль Бельмондо: «На последнем дыхании» (1960) — «Человек и его собака» (2008)
3.
Кэрри Фишер: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) — «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)
4.
Дайана Ригг: «На секретной службе Ее Величества» (1969) — «Игра престолов» (2013−2017)
5.
Люк Перри: «Беверли-Хиллз, 90 210» (1990−2000) — «Однажды в Голливуде» (2019)
6.
Бёрт Рейнолдс: «Ночи в стиле буги» (1997) — «Последняя кинозвезда» (2017)
7.
Хит Леджер: «10 причин моей ненависти» (1999) — «Воображариум доктора Парнаса» (2009)
8.
Ричард Гриффитс: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Бойфренд из будущего» (2013)
9.
Алан Рикман: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (2011) — «Всевидящее око» (2015)
10.
Филип Хоффман: «Запах женщины» (1992) — «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)
11.
Одри Хепберн: «Завтрак у Тиффани» (1961) — «Всегда» (1989)
12.
Уитни Хьюстон: «Телохранитель» (1992) — «Спаркл» (2012)
13.
Тони Кёртис: «В джазе только девушки» (1959) — «Давид и Фатима» (2008)
14.
Ричард Харрис: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Юлий Цезарь» (2002)
15.
Арт Метрано: «Полицейская академия — 2: Их первое задание» (1985) — «Спросите Синди» (2001)
16.
Элизабет Тейлор: «Клеопатра» (1963) — «Флинстоуны» (1994)
17.
Джессика Честейн: «Интерстеллар» (2014) — «Глаза Тэмми Фэй» (2021)
18.
Рене Зеллвегер: «Джерри Магуайер» (1996) — «Что/если» (2019)
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