Актёры и актрисы в своей самой звездной и в последней ролях (ФОТО)

Актеры и актрисы из этой подборки сыграли в огромном количестве фильмов. Некоторые из них были откровенно неудачны, другие стали проводником, а лишь немногие стали хитами. Давайте посмотрим на кадры из самых известных и последних фильмов кинозвёзд.

1.

Хелен Маккрори: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1» (2010) — «Скользкий путь» (2020)





2.

Жан-Поль Бельмондо: «На последнем дыхании» (1960) — «Человек и его собака» (2008)

3.

Кэрри Фишер: «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) — «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015)

4.

Дайана Ригг: «На секретной службе Ее Величества» (1969) — «Игра престолов» (2013−2017)

5.

Люк Перри: «Беверли-Хиллз, 90 210» (1990−2000) — «Однажды в Голливуде» (2019)

6.

Бёрт Рейнолдс: «Ночи в стиле буги» (1997) — «Последняя кинозвезда» (2017)

7.

Хит Леджер: «10 причин моей ненависти» (1999) — «Воображариум доктора Парнаса» (2009)

8.

Ричард Гриффитс: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Бойфренд из будущего» (2013)

9.

Алан Рикман: «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» (2011) — «Всевидящее око» (2015)

10.

Филип Хоффман: «Запах женщины» (1992) — «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015)

11.

Одри Хепберн: «Завтрак у Тиффани» (1961) — «Всегда» (1989)

12.

Уитни Хьюстон: «Телохранитель» (1992) — «Спаркл» (2012)

13.

Тони Кёртис: «В джазе только девушки» (1959) — «Давид и Фатима» (2008)

14.

Ричард Харрис: «Гарри Поттер и философский камень» (2001) — «Юлий Цезарь» (2002)

15.

Арт Метрано: «Полицейская академия — 2: Их первое задание» (1985) — «Спросите Синди» (2001)

16.

Элизабет Тейлор: «Клеопатра» (1963) — «Флинстоуны» (1994)

17.

Джессика Честейн: «Интерстеллар» (2014) — «Глаза Тэмми Фэй» (2021)

18.

Рене Зеллвегер: «Джерри Магуайер» (1996) — «Что/если» (2019)

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