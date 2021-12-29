Ирина Билык удивила внешним видом — поклонники не узнали певицу

Украинская певица Наталья Могилевская порадовала поклонников новой фотографией в Инстаграм-акаунте со своей близкой подругой и коллегой Ириной Билык. Артистке адресовали много приятных слов, но исполнительница хита «Нас нет» получила порцию хейта из-за внешнего вида.

На снимке две селебрити позировали в новогодних нарядах на торжестве. Наталья Могилевская надела ассиметричное платье с глубоким декольте и блестками, а Ирина Билык облачилась в черную кожу. Звезды нанесли яркий макияж и попали в кадр с синхронно поднятыми бокалами.

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«Ира, была рада встрече! С Наступающим! Обожаю тебя, моя подруга. Мы с тобой Зита и Гита», — подписала фотографию Могилевская.

В комментариях украинцы начали бурное обсуждение изменений Билык, раскритиковав ее злоупотребление пластической хирургией. Пользователи сети буквально не узнали свою любимицу.

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«Билык уже не узнать. Смотрел и не понимал, или Федишин посадили, или Повалий вернули», «Ирина уже, как Майкл Джексон. Зачем это все?», «Ирину не узнать. Восковая фигура», «Где ваше лицо, Ирина? Что же вы делаете?», «А кто слева?», «Не узнала. Простите, Ира, но в это невозможно поверить», — пишут фанаты.

Ранее Realist.online рассказывал, что Олю Цибульскую высмеяли за неудачный наряд на ежегодной премии «Музыкальная платформа Украины».