В Украине две области остаются в красной зоне

Кроме того, согласно данным Минздрава, в Донецкой и Черниговской области 28 декабря превышен коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%. До этого эти области были в желтой зоне.

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«Оранжевый» уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и сигнализирует о приближении региона к «красной» зоне. Он определяется автоматически.

Но на «оранжевом» уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.



Коронавирус в Украине / скриншот

Ситуация с коронавирусом в Украине

В течение суток, 28 декабря, в Украине подтвердили 5 454 новых случаев заболевания коронавирусом.

В больницы госпитализировали 1 153 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. Зато выздоровели 12 352 человека.

К сожалению, от осложнений недуга умерли 307 больных. Это более чем вдвое больше, чем днем ранее, когда зафиксировали 134 летальных случая.

С начала пандемии в Украине подтвердили 3 654 690 случаев заболевания COVID-19.

С начала кампании всего удалось провести 28 186 652 прививки.

Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала