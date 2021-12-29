Газовый кризис. Молокоперерабатывающие заводы оказались на грани остановки

Чрезвычайно высокие цены на газ для юридических лиц поставили отечественные предприятия пищевой отрасли на грань остановки производства. Соответствующую информацию сообщили представители ассоциаций пищевой отрасли Украины во время совместной пресс-конференции, состоявшейся 28 декабря.

В частности, большие финансовые потери уже начали нести предприятия молочной отрасли, где сложилась парадоксальная ситуация – чем больше предприятия перерабатывают молока и производят продукции, тем большие убытки несут. Об этом рассказали представители предприятий группы «Молочный альянс».

Стоит отметить, что, по данным, которые предоставили производители молочной продукции, цена на газ за год для них выросла почти в десять раз (с 5,5 грн до 50 грн за кубометр). Электроэнергия также подорожала в 2,5 раза. Цены на тароупаковочные материалы увеличились на 42%. Цены на молочное сырье – на 25%. При этом, цены на готовую продукцию пока было повышено лишь на 7%. При таких условиях производители уже начали нести существенные убытки.

Сейчас руководство предприятий вынуждено обратиться к хозяйствам, поставляющим им сырье, с предложением снизить цены на него по крайней мере на несколько процентов. Также уже становится очевидной необходимость повышать цены на продукцию до экономически обоснованного уровня в торговых сетях.

В свою очередь представители ассоциаций производителей других отраслей пищевой промышленности также отметили, что текущие цены на энергоносители заставят их повышать цены на продукцию. Если вовремя этого не сделать, вполне реальной является угроза волны остановок производства и банкротств отечественных предприятий, специализирующихся на изготовлении продуктов питания.

Ранее сообщалось, что из-за роста цены на газ продовольственная безопасность Украины оказалась под угрозой.