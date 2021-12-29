Война на Донбассе — на видео собрали удары по боевикам ДНР-ЛНР

Украинские военные придерживаются режима прекращения огня на Донбассе, но в то же время вынуждены отвечать на постоянные провокации боевиков.

Telegram-канал «Оперативный ЗСУ» опубликовал кадры самых сокрушительных ударов по позициям оккупантов наших земель.

«Враг должен помнить, что ходить на нашей земле опасно. Верьте в ВСУ, за нами победа», — говорится в подписи к видеоролику.

На опубликованных кадрах, которые сняты беспилотниками, видны удары по блиндажам и местам укрытия боевиков в лесополосе. При этом украинские военные не сообщают, какие потери в результате атаки понес враг. Также неизвестно, когда именно были нанесены удары.



Напомним, что в среду, 22 декабря, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу (Украина — Россия — ОБСЕ) стороны договорились о возобновления действия режима прекращения огня в рамках мер, согласованных 22 июля 2020 года.