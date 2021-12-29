Королеве магии из «Гарри Поттера» Мэгги Смит 87: как она выглядела в молодости и где еще снималась

Известная британская актриса Мэгги Смит во вторник, 28 декабря отпраздновала свой 87-й День рождения. Легендарная женщина, которая сыграла не последнюю роль в фильмах о Гарри Поттере.
Всем она известна по роли Минервы Макгонагалл из фильма о мальчике со шрамом на лбу. Однако, о других её фильмах известно не так много, а ведь она настоящая легенда, и начала свою карьеру еще в далеком 1952 году.
Мадам Смит одна из самых популярных актрис в мире. Её шесть раз номинировали на премию Оскар, и две награды она все же забрала с собой. Также, из 9 номинаций дважды она становилась лауреатом премии Золотой глобус.
Начнем с фильма «Отелло», где женщина сыграла Дездемону — супругу главного героя Отелло. Это была экранизация романа Уильяма Шекспира. Картина впечатляет своими сюжетными поворотами.
Далее идет фильм 1969 года — «Расцвет мисс Джин Броди». Там Мэгги Смит играет главную роль учительницы в школе для девочек, которая романтизирует фашистских лидеров. Фильм принес женщине её первую премию Оскар, так как ей удалось идеально изобразить своего персонажа.
Еще одна номинация на премию у нее была после фильма «Путешествие с тетей» 1972 года. В этой ленте рассказывают историю одного мужчины среднего класса, а также его аморальной тети. Они сближаются даже несмотря на то, что имеют разные взгляды на жизнь.
«Каллифорнийский отель» вышел в 1978 году, и всего 9 лет понадобилось женщине для того, чтобы получить свою вторую статуэтку Оскар, и первую на премии Золотой глобус. История рассказывает о посетителе местного героя, и Мэгги Смит сыграла Диану Барри, которая приехала в Голливуд с мужем. Мэгги Смит — единственная актриса, когда-либо получившая Оскар за изображение персонажа, не завоевавшего Оскар.
«Сестра, действуй» один из самых популярных фильмов женщины. Она играет роль персонажа, который возглавляет монастырь в Сан-Франциско, и в один день её жизнь кардинально меняется, так как она дала приют певице из ночного клуба. Всего было снято 2 части, и картина имела небывалый успех.
Конечно же, серия фильмов о Гарри Поттере, благодаря которому Мэгги Смит стала известна по всему миру, сыграв профессора Минерву Макгонагалл.
Смит сыграла в семи фильмах франшизы, ставшей самой большой киносагой с множеством фанатов во всем мире, мерчем и целым тематическим парком.
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