Королеве магии из «Гарри Поттера» Мэгги Смит 87: как она выглядела в молодости и где еще снималась

Известная британская актриса Мэгги Смит во вторник, 28 декабря отпраздновала свой 87-й День рождения. Легендарная женщина, которая сыграла не последнюю роль в фильмах о Гарри Поттере.

Всем она известна по роли Минервы Макгонагалл из фильма о мальчике со шрамом на лбу. Однако, о других её фильмах известно не так много, а ведь она настоящая легенда, и начала свою карьеру еще в далеком 1952 году.

Мадам Смит одна из самых популярных актрис в мире. Её шесть раз номинировали на премию Оскар, и две награды она все же забрала с собой. Также, из 9 номинаций дважды она становилась лауреатом премии Золотой глобус.

Начнем с фильма «Отелло», где женщина сыграла Дездемону — супругу главного героя Отелло. Это была экранизация романа Уильяма Шекспира. Картина впечатляет своими сюжетными поворотами.