Дієтологи розповіли про користь регулярного застосування чорного перцю

Гостра спеція знаходить застосування у багатьох кухнях світу. Чорний перець надає стравам, консервованим продуктам, маринадам незабутній смак, особливий аромат. Дієтологи відзначають, що його регулярне застосування приносить користь здоров’ю.

У стародавній китайській та індійській медицині чорний перець використовували як натуральний лікарський засіб для лікування та полегшення м’язового болю, ознобу і лихоманки. У вигляді чаю він допомагав поліпшити кровообіг, збільшити відтік слини, стимулювати апетит.





Нещодавні дослідження показали, що основні лікувальні властивості чорного перцю забезпечує пиперин. Цей алкалоїд надає спеції гостроту, володіє імуномодулюючими, антимікробними, протизапальними якостями.

Вплив радіації, забруднень навколишнього середовища, інфекції та аутоімунні процеси призводять до утворення вільних радикалів. Завдяки антиоксидантним властивостям перець послаблює їх вплив, зупиняє старішання клітин.

Пиперин надає позитивний вплив на печінку. Він збільшує активність ферментів, нормалізує секрецію жовчних кислот. Усе це допомагає відчувати ситість після їжі, полегшує проходження їжі через шлунково-кишковий тракт. Спеція покращує засвоєння заліза, бета-каротину, підсилює дію поживних речовин. Застосування перцю може знизити рівень «поганого» холестерину і глюкози у крові.

Алкалоїд має протизапальну дію. Чорний перець у поєднанні з куркумою і імбиром виробляє такий самий ефект, як препарати, що відпускаються за рецептом для хворих на остеоартрит.

Згідно з дослідженнями, пиперин підвищує біодоступність деяких лікарських засобів. Він захищає від радіації, тому може бути використаний до початку променевої терапії у онкології.

Чорний перець допомагає зменшити кількість вживаної солі, яка завдає серйозної шкоди здоров’ю серця і судин. Його застосування знижує ризик розвитку інсультів та інфарктів.

ukr.media