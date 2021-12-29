врач назвала продукты, вызывающие прыщи на лице

Врач-дерматовенеролог и косметолог Ольга Лисицина рассказала на своем Youtube-канале о продуктах, употребление которых может спровоцировать появление прыщей на лице.

Сахар

Самый вредный по версии специалиста продукт изменяет состав кожного сала — это приводит к потере антибактериальных, антимикотических и других защитный свойств. Кожа становится легкоуязвимой, тусклой, сухой и обезвоженной.

Шоколад, булочки, пирожные, торты, печенье и прочие сладости — все это содержит огромное количество сахара. «Впрочем, как и 90 процентов продуктов, которые мы потребляем, включая соусы, майонезы и кетчупы», — добавляет дерматовенеролог.

«Многие пытаются обмануть свой организм, употребляя вместо сахара огромное количество сладких фруктов. Но ситуацию вы не улучшите: в бананах, винограде, манго, финиках содержится очень много фруктозы, и наш организм просто не готов переваривать ее в таких объемах. Реакция в виде высыпаний на лице последует незамедлительно», — говорит эксперт.

Кофе

Казалось бы, причем здесь этот прекрасный и любимый многими напиток? Однако врач утверждает: кофе вызывает спазм сосудов, вследствие чего кожа «недополучает колоссальное количество кислорода». Кроме того, напиток активизирует повышенную выработку кортизола (гормона стресса), ослабляющего иммунитет.

«Еще кофе ухудшает всасываемость полезных минералов и витаминов, а также замедляет синтез коллагена — а это, как минимум, нарушение процесса регенерации кожи. И не важно, какой кофе вы пьете — крепкий или разведенный, — эффект будет один и тот же», — утверждает Ольга Лисицина.

Молоко

«Мы с детства знаем фразу: «Пейте, дети, молоко — будете здоровы». Акцент стоит сделать на слове дети, потому что изначально молоко — это субстрат для роста малышей. Соответственно, в нем содержится огромное количество гормонов роста. По информации разных источников, их более шестидесяти шести штук. Также в молоке содержатся тестостерон, прогестерон и лактоза, которая вызывает бешеный скачок инсулина в организме», — говорит дерматовенеролог.

По ее мнению, молоко ни в коем случае нельзя смешивать с кофе и сахаром.

«Это смачная оплеуха поджелудочной. После такого «удара» она будет очень долго приходить в себя. И, поверьте, это совершенно точно скажется на состоянии кожи», — предупреждает эксперт.

Соль

Из-за того, что соль задерживает воду в организме, утром можно проснуться с неприятной отечностью. Маринады, соленые огурцы и помидоры, сосиски, пельмени, кетчуп — все это содержит максимально допустимое количество соли.

«Фастфуд, чипсы, сухарики — тут даже говорить нечего. Глутамат натрия, траснжиры, красители, консерванты, пищевые добавки — в комплексе это вызовет изменения состава кожного сала, что максимально негативно скажется на состоянии кожи», — объясняет врач.

Глютен

Это клейкое вещество, входящее в состав сложных белков, которое содержится в таких злаковых культурах, как пшеница, рожь, ячмень, перловка, булгур, кус-кус, полба и соя. Также глютен могут добавлять в «продукты на производстве»: к ним относятся хлебобулочные изделия и макароны, мясные полуфабрикаты и колбасы.

Употребление большого количества глютеносодержащих продуктов может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, ослабить иммунитет и негативно влиять на состояние кожи.

«Как понять, чувствительна ли ваша кожа к глютену? Просто исключите из рациона продукты, перечисленные выше. Тут не требуются дополнительные методы диагностики — все изменения вы увидите на лице», — утверждает эксперт.

Алкоголь

Причина номер один: алкоголь выводит из организма максимальное количество жидкости. Кожа становится сухой, появляются преждевременные морщины.

Два: выводя жидкость из организма, алкоголь задерживает ее в периферических сосудах. «Это чревато расширением капилляров на коже лица, особенно в области щек. Плюс жидкость может задерживаться в области нижней трети лица: есть вероятность деформации этой части и преждевременного гравитационного птоза».

Три: алкоголь содержит предельно допустимое количество сахара. Сухое вино тоже не рекомендуется.

Четыре: из-за «качелей», описанных в первых трех пунктах, резко снижается иммунитет кожи.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!