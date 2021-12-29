Необычные рецепты салатов оливье и с крабовыми палочками

Салат оливье и сельдь под шубой, холодец и бутерброды с красной икрой – безусловно, эти блюда являются главными символами новогоднего застолья в Украине. На протяжении многих лет в канун праздника мы покупаем один и тот же набор продуктов и приступаем к их приготовлению, которое у большинства хозяек доведено до автоматизма. На самом деле, сохранять гастрономические традиции можно по-разному. Например, добавив в привычные блюда новые ингредиенты или слегка изменив технологию их приготовления.

Realist.online подготовил для вас подборку нетривиальных рецептов классических новогодних блюд и несколько кулинарных бестселлеров из других кухонь мира.

Салаты по-новому

Если вы являетесь фанатом классического рецепта оливье, разнообразить его вкус можно, заменив колбасу копченой курицей, отварным говяжьим языком или запеченной уткой. Вместо соленого огурца можно добавить свежий, а горошек заменить фасолью.

Читайте также: Один дома: два новогодних рецепта ужина из культового фильма

Тем, кто готов к смелым экспериментам, советуем попробовать один из следующих рецептов:

Оливье с копченой скумбрией

Ингредиенты: 1/2 средней копченой скумбрии, 3 картофелины, 2 средние моркови, 2 свежих огурца, 4 яйца, 1 банка зеленого горошка, майонез по вкусу.

Приготовление: отварите, очистите и нарежьте средними кубиками картофель, морковь и яйца. Добавьте зеленый горошек, порезанные кубиками огурцы и скумбрию. Смешайте салат в глубокой емкости и заправьте майонезом по вкусу.

Будьте осторожны с солью – ее достаточно в рыбе и майонезе, поэтому салат легко пересолить.

Читайте также: Когда нет времени готовить: простой и сытный салат на праздники (видео)

Оливье с грибами

Ингредиенты: 2 картофелины, 3 куриных яйца, 150 г консервированного зеленого горошка, 1 головка красного лука, 200 г маринованных или жареных грибов, зелень, майонез по вкусу.

Приготовление: отварите яйца картофель. Грибы откиньте на дуршлаг и промойте водой. Когда лишняя жидкость стечет, разделите их на две части: 2/3 нарежьте кусочками и добавьте в салат, остальные отложите для украшения. Выложите в глубокую миску нарезанные кубиками яйца, картофель, лук, горошек и грибы. Перемешайте и по вкусу заправьте все майонезом, перцем и солью. Поставьте салат в холодильник на 30-45 минут, чтобы он хорошенько пропитался.

Выложите салат на тарелку и посыпьте зеленью. Сверху выложите оставшиеся маринованные грибы.

Читайте также: Нежный десерт на Новый год: рецепт «птичьего молока» из 6 ингредиентов (фото)

Оливье с жареной курицей и сухариками

Ингредиенты: 250 г куриного филе или мяса с ножек, 3 картофелины, банка маринованного горошка, 4 яйца, 2 соленых огурца, 1 морковь, лук, сухарики.

Приготовление: нарежьте курицу на маленькие кубики, присыпьте специями и обжарьте до хрустящей корочки. Картофель, морковь и яйца отварите и покрошите кубиками, так же порежьте огурцы. Смешайте в миске все ингредиенты, добавив мелко нашинкованный лук, и заправьте майонезом. Перед подачей на стол посыпьте салат сухариками. Делать это заранее не стоит – сухари размокнут в майонезе, лишив салат хрусткости и испортив его вкус.

Читайте также: Нестандартный гуляш на Новый год: готовим говядину в пиве с грушей

Еще один несменный гвоздь новогодней программы – сельдь под шубой. Для поклонников классического вкуса достаточно будет заменить сельдь копченой скумбрией или семгой. Добавить салату мягкости поможет слой плавленого сыра или замороженного сливочного масла, натертого на мелкой терке. А если вам наоборот хочется сделать блюдо более пикантным и острым, можно смешать майонез с давленым чесноком и мелко порубленными грецкими орехами.

Кроме того, придать салату оригинальности можно при помощи необычной подачи. Для этого нужно взять тонкое филе сельди и уложить его на пищевую пленку целиком или ломтиками. Сверху выложить мелко нашинкованный лук, тертый картофель, свеклу и морковь, перемазывая каждый слой майонезом. После этого при помощи пленки нужно аккуратно свернуть салат в рулет, зажать края и поставить в холодильник на несколько часов для пропитки. Перед подачей осторожно снимите пленку и посыпьте получившиеся порционные рулеты тертым вареным яйцом и зеленью.

Читайте также: «С Нового года я брошу…»: без стресса избавиться от вредных привычек сложно, но возможно

Облагородить салат с крабовыми палочками просто. Для этого следует заменить главный ингредиент креветками, кальмарами или раковыми шейками. Кроме того, добавить блюду пикантности поможет соевый соус, добавленный в майонез для заправки.

Попробуйте также другие вариации классического рецепта:

Салат с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты: 300 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 4 яйца, 2 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление: натереть на мелкой терке крабовые палочки, сыр и яйца. Смешать все ингредиенты, заправить майонезом с подавленным чесноком.

Подавать салат можно в тарелке, или на поджаренном хлебе. Также из массы можно сформировать шарики и обвалять их в тертом сыре, крабовых палочках или зелени.

Читайте также: Традиции vs экология: как выбрать новогоднюю елку и нужна ли она в принципе

Салат с крабовыми палочками «морская звезда»

Ингредиенты: 300 г отварного риса; 200 г крабовых палочек; 2 свежих огурца, 4 яйца, 150-200 г пластинок красной рыбы (форели, семги), майонез или сметана.

Приготовление: выложить на плоскую тарелку рис, нарезанные кубиками огурцы и крабовые палочки, тертые на мелкой терке отварные яйца, перемазывая каждый слой майонезом или подсоленной сметаной. Салат должен быть выложен в форме звезды. Сверху нужно покрыть весь салат пластинками красной рыбы.

Закуски и основные блюда

Холодец служит примером гениального в своей простоте и совершенстве блюда. Но это вовсе не значит, что его нельзя обыграть по-новому. Например, кроме мяса в тарелки можно положить немного кукурузы, горошка или кубиков болгарского перца. Так блюдо станет гораздо ярче и интересней. Кроме того, можно поэкспериментировать с подачей. Например, разлить холодец в яичные скорлупки.

Для этого в яйцах нужно сделать отверстие, вылить содержимое, аккуратно промыть получившуюся емкость и залить внутрь бульон с мясом. После полного застывания в холодильнике скорлупу нужно аккуратно снять, украсив «яйца» зеленью. Выбрав такой способ подачи, убедитесь, что в вашем холодце достаточно натурального желатина из мяса или добавьте желатин из пакетика, чтобы быть уверенным в отличном результате.

Читайте также: Дешевле не значит хуже: экономные рецепты для новогоднего стола

Еще одно украшение новогоднего стола – запеченная птица. Если обычная курица вам приелась, попробуйте нафаршировать ее рисом и сухофруктами.

Ингредиенты: тушка крупной курицы, рис, масло сливочное 2 ст. л., мед жидкий 2 ст. л., перец чили 1 щепотка, соль, рис 150 г, курага 50 г, изюм 50 г, тимьян свежий 0.5 пучок, примерно 8-10 веточек, 1 апельсин.

Приготовление: отварить рис до полуготовности (около 20 мин.), откинуть на сито. Курагу нарезать мелкими кубиками, изюм промыть и обсушить. С тимьяна снять листочки. Апельсин почистить, разделить на дольки, снять пленки, 3/4 апельсина порезать мелким кубиком, из оставшегося выжать сок. Смешать вместе рис, сухофрукты и апельсин. Курицу вымыть и обсушить. Нафаршировать тушку начинкой. Заколоть брюшко курицы зубочистками или зашить нитью, ножки связать нитью. Приготовить соус. Для этого растопить сливочное масло, смешать его с подогретым медом и апельсиновым соком. Перемешать. Силиконовой кистью как следует смазать курицу соусом и поставить в духовку. Через каждые 10 мин. открывать духовку и смазывать курицу образующимися соками. Запекать курицу нужно около часа.

Так уж повелось, что ни одно застолье в украинской семье не проходит без картофеля. В том или ином виде он присутствует на каждом праздничном столе. Сделать привычное блюдо интересней можно, добавив в него несколько новых ингредиентов.

Читайте также: Новогоднее меню на новый лад: больше пользы, меньше трат

Гарнир «Герцогиня»

Ингредиенты: 1,5 кг картофеля, 100 г бекона, 6-7 яичных желтков, 100 г сливочного масла, 50 мл сливок, соль и перец.

Приготовление: очистите и сварите картофель, при помощи блендера перебейте его в пюре, добавив сливочное масло, желтки, сливки, соль и перец по вкусу. Бекон поджарьте до хрусткости на сковороде, мелко покрошите и добавьте в картофельное пюре. Получившуюся массу переложите в кондитерский мешок и выкладывайте порционно на застеленный пергаментом или силиконовым ковриком противень. Запекайте 20 минут до золотистой корочки. По желанию можно украсить блюдо тертым сыром, зеленью или мелко покрошенным обжаренным беконом.

Что готовят на Новый год в других странах?

Англичане не представляют новогодний стол без плумпудинга. В его составе должно быть 13 ингредиентов, символизирующих Иисуса и 12 апостолов. В пудинг обязательно добавляют чернослив, хлебные крошки, сало, яйца, пряности, а также ром и ликер. Перед подачей на стол, блюдо поливают ромом и поджигают.

Французы традиционно готовят на Новый год жареные каштаны. Их едят в чистом виде или выкладывают в разогретое на сковороде сливочное масло, после чего посыпают сахаром, чтобы на них образовалась карамель.

Мексиканцы угощают гостей тамале. Это кукурузное тесто с начинкой из мяса, сыра и овощей, которые завернуты в кукурузную шелуху или банановые листья.

Японцы встречают Новый год с лапшой тошикоши-соба, которую готовят из гречневой крупы. Также на праздничный стол обязательно подают рисовые лепешки, креветки, черные сладкие бобы и икру сельди.

Кулинарные традиции – важная составляющая любого праздника, и особенно Нового года. Сохранять их можно, привнося в рецепты что-то новое, и заимствуя идеи в других кухнях мира. Тогда ваш праздничный стол будет не только вкусным, но и интересным.