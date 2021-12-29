NASA наняло священников, чтобы подготовить человечество к контакту с инопланетянами

Они обсудят, как разные религии мира отреагируют на внеземную жизнь

Космическое агентство NASA обратилось к священникам и другим религиозным экспертам для того, чтобы понять, как различные религии мира отреагируют на контакт с инопланетянами.





Сообщается, что всего представители агентства привлекли к работе 24 теолога. Они примут участие в специальной программе Центра теологических исследований при Принстонском университете в Нью-Джерси.

Причиной создания проекта стали успехи последних десятилетий в поисках жизни на других планетах. 25 декабря NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб», который сможет показать более детальную карту нашей Вселенной. А в 2022 году на Марс планируют отправить марсоход «Розалинд Франклин». Аппарат позволит изучить новые участки поверхности «красной планеты».

insider.ua