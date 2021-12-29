Убийство в Одессе — в бильярдном клубе застрелили криминального авторитета

В Одессе на улице Генуэзской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще один ранен.

Инцидент произошел во вторник, 28 декабря, в бильярдном клубе «Арена», сообщает «Думская».

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался гражданин Азербайджана Шохраддин Гулийев, который зашел в клуб и сразу же открыл стрельбу.

По информации журналистов, погибший – известный криминальный авторитет Назир Алиев из окружения покойного «вора в законе» Надира Салифова (известного также как Лоту Гули), застреленного в 2020 году в Турции.

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Напомним, в августе в Одессе произошло заказное убийство.