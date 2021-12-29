В Ивано-Франковской области из-за пожара в больнице погибли пациенты

В Косовской больнице случился пожар, фото Нацполиции

Вечером 28 декабря произошел пожар в реанимационном отделении Косовской Центральной районной больницы. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

На место по вызову персонала медицинского учреждения о происшествии прибыли пожарные. Известно, что возгорание возникло в палате реанимационного отделения, где лежало семь больных пациентов. Медперсонал начал эвакуацию больных из помещения, где произошло возгорание, до прибытия спасателей. Всего из палат первого этажа вывели 12 пациентов.

В результате пожара погибли мужчина и женщина 79 и 76 лет. Среди пострадавших – четверо медиков получили ожоги. Сообщается, что пожар был ликвидирован в течение 40 минут. На месте ликвидировали пожар 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в пресс-службе полиции, в больнице погибли три пациента, еще один пациент скончался от коронавирусной болезни. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Пострадавшие с ожогами госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу. По факту гибели граждан в результате пожара в медицинском учреждении будет открыто уголовное производство.

В пресс-службе Министерства здравоохранения (МОЗ) сообщили, что в палате произошел взрыв, а затем разгорелся огонь. О причинах происшествия пока ничего не известно. Обстоятельства инцидента будут устанавливаться правоохранительными органами. В Минздраве выразили соболезнования родным погибших и сообщили, что на место выезжали представители регионального департамента здравоохранения.

Как сообщал портал «Комментарии», в реанимации больницы в городе Астрахань разгорелся огонь, в результате погибли двое пациентов.

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