Взрыв в больнице на Прикарпатье: все, что известно по состоянию на утро

В результате пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы вечером 28 декабря погибли три пациента и пострадали еще три. Один больной умер от коронавируса. «Главком» собрал всю информацию, известную по состоянию на утро 29 декабря.

Поздно вечером 28 декабря Министерство здравоохранения сообщило о взрыве в Косовской центральной районной больнице.

В ГСЧС сообщили, что информация о пожаре в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы, расположенном на первом этаже четырехэтажного здания больницы, поступила к спасателям в 21:22. Огонь охватил 55 кв. м площади.

До прибытия первых подразделений персоналом больницы эвакуированы 12 больных.

Около 22:00 пожар ликвидировали. Пожарные спасли из огня трех человек.

Сначала местные спасатели заявили, что обнаружили на месте происшествия тела двух пациентов.

В половине первого ночи председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук сообщила, что предварительно количество жертв составляет три человека.

Кроме того, по ее словам, еще один человек умер от коронавируса.

Троих пострадавших, которые находились в соседней палате, направили в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, где оказывают им весь спектр помощи.

Сейчас полицейские обеспечивают охрану публичного порядка на месте чрезвычайного происшествия.

Следователи принимают первоочередные меры для установления обстоятельств и причин пожара.

Информация о событии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Вопрос об открытии уголовного производства следователи примут после того, как завершат осмотр места происшествия.

Жители города в соцсети выдвигают версии, что в больнице экономили кислород и взорваться мог кислородный баллон.