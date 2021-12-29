Какие знаки Зодиака самые токсичные — гороскоп

Астрологи назвали самых «душных» и токсичных представителей гороскопа, которые своим недовольством портят жизнь окружающим, и дали астропрогноз для всех знаков на 29 декабря.

Об этом пишет 5-tv.ru.

5 место — Телец

Эти люди любят командовать, но сами предпочитают ничего не делать. Особенно тяжело приходится их подчиненным — Телец будет нудить и придираться по мелочам, изводя всех вокруг по поводу и без.

4 место — Рыбы

Представители знака часто предаются тоске и унынию, однако им втайне нравится наблюдать за душевными терзаниями других людей. К тому же Рыбы склонны, столкнувшись с проблемами в отношениях, просто замолкать, чем мучают близких.

3 место — Рак

Раки склонны душить близких из благих намерений. Они обрушивают на окружающих лавину заботы и контроля и те просто задыхаются под грузом их нравоучений и ненужных советов. Такие отношения вызывают одно желание — бежать.

2 место — Дева

Девы производят впечатление милых, умных и приятных людей. Однако их близкие сталкиваются с их истинным лицом — печальным и унылым. Их грустный пессимистический настрой затягивает все вокруг, отравляя жизнь окружающих.

1 место — Козерог

Самые «душные» люди — Козероги. От них буквально исходит волна недовольства жизнью и безнадежности. Один их вид и выражение лица навевает тоску, а уж если они начинают говорить, атмосфера отчаяния накрывает всех и вся.

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