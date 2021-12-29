Егор Крутоголов из» ДизельШоу «показал любимую жену, но ее кое в чем заподозрили

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Егор Крутоголов растрогал романтикой со своей женой Катериной. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Популярный телеведущий, актер и участник юмористической программы «Дизель шоу» Егор Крутоголов любит делиться с поклонниками различными кадрами из личной и профессиональной жизни на своей странице в социальной сети Instagram, где на него подписано более 100 тысяч фолловеров.

Как известно, актер «Дизель шоу» уже на протяжении пятнадцати лет в браке со своей супругой Екатериной. Вместе они воспитывают двух сыновей — Льва и Макса.

28 декабря телеведущий опубликовал трогательное совместное фото с супругой в Инстаграм.

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«Любимая жена — это не та, которая из всех самая любимая, а та, которая одна единственная-любимая!», — сообщил он.

Фолловеры поддержали мнение Крутоголова.

«Всё правильно, жена должна быть одна и самая любимая»; «Сегодня Вы мне снились😂»; «Классная фотка!🔥 Скучаем! 😢❤️»; «Катя отдай Егору телефон 😂😂 😂😂😂»; «Любимый Егорчик счастья вам и здоровья,жена очень красивая,а вы для нас самый крутой», — сообщают они.

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