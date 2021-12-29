Егор Крутоголов из» ДизельШоу «показал любимую жену, но ее кое в чем заподозрили

Егор Крутоголов растрогал романтикой со своей женой Катериной. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Популярный телеведущий, актер и участник юмористической программы «Дизель шоу» Егор Крутоголов любит делиться с поклонниками различными кадрами из личной и профессиональной жизни на своей странице в социальной сети Instagram, где на него подписано более 100 тысяч фолловеров.

Как известно, актер «Дизель шоу» уже на протяжении пятнадцати лет в браке со своей супругой Екатериной. Вместе они воспитывают двух сыновей — Льва и Макса.

28 декабря телеведущий опубликовал трогательное совместное фото с супругой в Инстаграм.