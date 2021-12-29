Гороскоп на 2022 год от Павла Глобы – четыре знака Зодиака ждут перемены

2022 год сулит серьезные перемены для некоторых знаков Зодиака. Кому стоит подготовиться к новому витку в жизни, рассказал известный астролог Павел Глоба.

Его прогноз публикует издание «МК».

Телец

Готовьтесь к переменам на личном фронте. Желание что-то изменить будет преследовать весь год. Особенно остро оно будет проявляться с января по август. Тельцы могут изменить мировоззрение. У них появятся новые, интересные идеи.

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Близнецы

Звезды советуют расставить приоритеты и обзавестись новыми целями. Сделайте все что в ваших силах, чтобы воплотить их в жизнь. Возможно, придется пересмотреть отношения с родными и близкими.

Лев

Львы рискуют оказаться в застое. Им захочется выбраться из сонного состояния. Для этого придется хорошенько поработать. Не упускайте возможность украсить жизнь яркими эмоциями.

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Водолей

2022 год будет удивлять вас позитивными изменениями. Время осуществлять мечты и ставить перед собой амбициозные целы.

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