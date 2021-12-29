Какой должна быть температура в доме зимой? Медик назвал оптимальный показатель

Не нужно допускать очень большие перепады температуры между помещением и улицей

Резкие перепады температур зимой плохо влияют на человеческий организм и лишь способствуют замерзанию. Поэтому в жилых помещениях не должно быть сильно жарко, когда на дворе мороз. Об этом «Главкому» рассказал Роман Геращенко, сосудистый хирург, кандидат медицинских наук.

«Не нужно допускать очень большие перепады температуры. В автомобиле должно быть не более 18-20 градусов тепла. В жилых помещениях также считается оптимальной для жизни температура +18-20 градусов по Цельсию», – подчеркнул медик.

По словам Геращенко, человек сильнее чувствует холод, когда выскакивает из теплой машины или помещения на мороз, через расширенные капилляры.

«Когда холодно, сосуды будут сокращаться, а когда жарко – расширяться. Поэтому нужно избегать резких перепадов температуры – это побуждает к тому, что человек замерзает. К примеру, рассмотрим ситуацию, когда в автомобиле +30, а на улице -10. При +30 расширенные капилляры пытаются отдать тепло, но если вдруг выскочить из автомобиля на мороз – пусть даже -5 или -1 градус, то резко становится холодно – и все потому, что расширенные капилляры», – подчеркивает хирург.

Напомним, в течение ближайших двух дней в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в частности на юге и в центре интенсивные снегопады и гололедица.