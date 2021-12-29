Новый год 2022 — знахарка рассказала, как загадать желание

До Нового года остались считанные дни и всем хочется верить, что он будет лучше предыдущего и принесет перемены к лучшему и исполнение желаний.

Гадания на Новый год 2022: на любовь, на деньги и будущее

О том, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь, в эфире программы «Национальное утро» на Апостроф TV рассказала знахарка Мария Герчак.

«На красной ленте написать свое желание, кусок сжечь, а пепел добавить себе в шампанское. Твое желание обязательно исполнится. А остаток ленты сложить и держать на следующий год«, — советует она.

Знахарка рассказала еще один способ загадать желание.

«Также нужно сохранить себе купюру, необязательно, чтобы была большая. Преимущественно я знаю, что отцы дочерям дарят, чтобы дочь имела на весь год деньги. А матери дарят сыновьям. Это очень любопытно. Монетки желательно разбросать по полу, кто эти монетки поднимет – должен спрятать. Монетку нужно всегда носить при себе, она будет притягивать деньги«, — делится Мария Герчак.

Она добавила, что для того, чтобы в доме были любовь, согласие и покой — принято перевязывать красной нитью столы и стулья. Важно и то, как открывать шампанское в новогоднюю ночь.

«Шампанское нужно открывать так, чтобы оно шипело, оно должно вылетать из той бутылки. Пробка должна лететь, куда хочет — и тогда разливают шампанское. Если есть шоколадка, бросьте ее в бокал и размешайте палочкой, пусть пузырьки уходят«, — советует знахарка.

Детальнее читайте в материале «Апострофа»: Как встретить год Тигра – практические советы от знахарки.