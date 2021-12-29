Ученые оценили влияние гипертонии на течение коронавируса

Международная группа ученых установила, что наличие у пациентов с COVID-19 гипертонии в два раза повышает риск смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале European Health Journal.

Изучив данные 2877 пациентов, поступивших в полевой госпиталь для больных COVID-19 в Ухане с 5 февраля по 15 марта 2020 года, исследователи выяснили, что 29,5% (850 пациентов) страдали гипертонией. Ученые пришли к выводу, что смертность среди пациентов с гипертонией составила 4% (34 пациента из 850), при этом среди пациентов, не страдающих гипертонией, этот показатель составил лишь 1,1% (22 из 2027).

«После исключения возможных искажающих факторов, гипертония по-прежнему ассоциировалась с двукратным увеличением риска смертности», — пишут исследователи.

Ученые также установили, что у пациентов, не принимавших препараты против повышенного давления, риск летального исхода увеличивался. Из 140 человек, не принимавших антигипертензивные средства, скончались 11 (7,9%), смертность среди принимавших препараты, составила 3,2%.

«Эти данные подтверждают …, что пациенты (с COVID-19 – ред.) не должны прекращать или менять антигипертензивное лечение, если это не предписано врачом», — рекомендуют исследователи.

Ученые отмечают, что ряд вопросов требуют дальнейшего изучения: какие именно лекарства следует принимать при гипертонии у пациентов с COVID-19 и могут ли такие лекарства снизить риск летального исхода для пациентов.

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