Год Тигра 2022 – кто из знаков Зодиака получит поддержку высших сил

В 2022 году звезды гарантируют трем знакам Зодиака защиту небесных сил. Им не стоит ничего бояться. Все начинания представителей этих знаков получат поддержку ангелов.

Об этом сообщила астролог Юлия Николаева изданию «Astromeridian».

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Рыбы

Высшие силы окажут расположение Рыбам с первых дней 2022 года. Все благодаря Юпитеру, который поселится в их знаке. Есть шансы найти новых друзей, заработать на коллективных проектах. Звезды пророчат страстные отношения с человеком, старшим по возрасту.

Используйте соцсети, чтобы продвигать свои идеи. Самое время общаться, путешествовать, исполнять мечты и планы.

Пик удачи ожидается в феврале. Март и апрель будут удачными в плане переговоров, поездок, работы с информацией. Стоит проявить инициативу и не упускать возможности. Еще один хороший месяц – июнь. Он принесет удачу в изобретательстве, астрологии. В июле может повезти в игре, есть все шансы встретить любимого человека. Осенью Венера встретится с Ураном. За счет этого возможна судьбоносная встреча. Например, с будущим мужем или партнером по бизнесу.

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Овны

Январь сулит заработок и продвижение по карьерной лестнице. Возможна поездка за границу, встреча с дальними родственниками. Возможно, у вас появятся тайные покровители. Можно добиться успехов в астрологии, эзотерике. Время разобраться в себе. В этом помогут медитации, занятия искусством.

В марте Венера с Нептуном будут отвечать за духовный и творческий рост. Поэтому Овны будут погружены в творчество. В апреле можно рассчитывать на высшие силы в финансовых вопросах. Появятся неожиданные источники дохода. В мае Юпитер будет в знаке овнов. Это сулит удачу во всех сферах. Используйте месяц для поездок. Есть возможность монетизировать свое хобби.

В июне возможно повышение заработка. Осенью в вопросах здоровья звезды будут на вашей стороне.

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Тельцы

В январе Вам будут покровительствовать высшие силы во всем, что касается пребывания за границей, расширения кругозора, становления мировоззрения. Есть возможность начать учиться, увеличить познания.

Удачное время для коммерческой деятельности, поиска друзей.

Удачу в общении и коллективных проектах будет приносить Марс. Летом повезет писателям и тем, кто мечтает о популярности. Осень – отличное время для развития личной жизни.

Ранее на Realist.online сообщалось, кто из знаков Зодиака изменит свою жизнь в 2022.